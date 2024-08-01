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Полиция проверит данные об осмотре неизвестными газовых труб в Тагиле

Полиция проверит данные об осмотре неизвестными газовых труб в Тагиле
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Полиция проверяет информацию о том, что неизвестные люди осматривали газовые трубы в доме в Нижнем Тагиле до взрыва. Об этом заявил РБК руководитель пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Полиция проверяет все сведения о данном ЧП, в том числе и эту [информацию], на предмет соответствия действительности», — сказал Горелых.

Ранее жильцы и очевидцы произошедшего ЧП сообщили, что в доме на улице Сибирской за несколько дней до взрыва двое неизвестных проверяли газовые трубы и оборудование. Они также зашли в соседний дом по адресу: проспект Вагоностроителей, 68, и, когда какие-то жители их не пустили, один из газовщиков стукнул по газовой трубе. Кроме того, какие-то неизвестные в форме газовой службы были в соседнем доме за 15 минут до взрыва.

Очевидцы рассказали о взрыве в частично обрушившемся доме в Нижнем Тагиле
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Днем 1 августа в жилом доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле произошел взрыв газа. В результате обрушились первый и второй подъезды дома. В итоге один человек погиб. Пострадали десять человек, в том числе пятеро детей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 Уголовного кодекса). Прокуратура Свердловской области организовала проверку.

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Перед взрывом в доме в Нижнем Тагиле неизвестные проверяли газовые трубы
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