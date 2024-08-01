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Общество ,  
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Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле увеличилось до 12

Фото: Vladislav_pinaev / Telegram
Фото: Vladislav_pinaev / Telegram

При обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле пострадали 12 человек, в том числе шесть детей, сообщает пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

Ранее было известно о десяти пострадавших. Также власти сообщали об одном погибшем.

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В поисково-спасательных работах участвуют более 450 человек и 75 единиц техники, уточнили в ведомстве.

Взрыв в пятиэтажном жилом доме в Нижнем Тагиле произошел утром 1 августа, в результате чего обрушились два подъезда. Предварительная причина обрушения — взрыв газа. Всего из пострадавшей пятиэтажки и соседних домов эвакуировали 70 жильцов.

В результате обрушения дома в Тагиле погиб один человек
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Фото:Vladislav_pinaev / Telegram

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Нижний Тагил дом взрыв пострадавшие МЧС
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