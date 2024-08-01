Айтишники не смогут уволиться без погашения IT-ипотеки

Максимальную ставку по IT-ипотеке повысили до 6%. Минцифры объяснило изменения высокой нагрузкой на бюджет и фокусом на кадры в регионах

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Специалисты IT-компаний теперь не смогут уволиться без погашения IT-ипотеки, сообщило Минцифры в своем телеграм-канале.

«Минимальный срок работы в IT-компании: было — пять лет с момента оформления кредита, стало — в течение всего срока ипотеки», — говорится в сообщении ведомства.

Минцифры рассказало и о других новых условиях льготной ипотеки. К примеру, поменялась ставка, которая ранее не превышала 5%, а теперь составляет не более 6%. При этом регионы по-прежнему могут дополнительно снижать ее за счет своих программ.

Уровень зарплаты до вычета НДФЛ для IT-ипотеки составлял от 150 тыс. руб. в Москве, от 120 тыс. руб. в городах-миллионниках, от 70 тыс. руб. — для остальных городов, а для специалистов младше 36 лет критерий по зарплате не применялся. Теперь критерий действует для всех специалистов независимо от возраста. Уровень зарплаты теперь составляет 150 тыс. руб. для городов-миллионников, Московской и Ленинградской областей, а для остальных — 90 тыс. руб.

Ранее IT-ипотека была доступна во всех регионах России. Сейчас если специалист работает в аккредитованной IT-компании, которая зарегистрирована в Москве или Санкт-Петербурге, то он не сможет воспользоваться IT-ипотекой для приобретения недвижимости. Если специалист работает в компании, которая зарегистрирована в другом регионе, то он сможет оформить IT-ипотеку в любом регионе, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

В качестве причин таких изменений Минцифры отметило высокую нагрузку на бюджет (обеспечение льготной ставки будет стоить более 180 млрд руб. до 2030 года с учетом ключевой ставки), бюджетные ограничения, неравномерное распределение средств (более половины распределенных средств направлялось на покупку жилья в Москве и Санкт-Петербурге) и фокус на кадры в регионах, где средние зарплаты айтишников существенно ниже, чем в Москве.

Ранее в правительстве сообщили об увеличении бюджетных ассигнований на IT-ипотеку в 2024 году на 39 млрд руб. Из них 23 млрд руб. будет выделено в третьем квартале.