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Ипотека ,  
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Набиуллина назвала условие снижения ставки по ипотеке

Набиуллина предсказала снижение ставки по ипотеке после замедления инфляции
Сюжет
Ипотека
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Ставки по ипотеке будут снижаться по мере того, как будет замедляться инфляция, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на заседании в Совете Федерации, передает корреспондент РБК.

«По мере того как нынешний всплеск инфляции будет затухать, ставки по ипотеке неизбежно должны пойти вниз, в этом цель нашей политики», — сказала Набиуллина, выступая на заседании Совета по развитию финансового рынка.

Она напомнила, как перед пандемией коронавируса российские банки выдавали кредиты под 8–9% годовых без бюджетной поддержки льготных ипотечных программ.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В начале июля 2024 года средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам на новостройки в крупных российских банках достигла 19,46%, а по ссудам на готовое жилье — до 19,69%, показал отчет «Дома.РФ». Показатель вырос на 1,14 и 1,20 п.п. соответственно — это самое резкое увеличение с начала ноября прошлого года. Ужесточение условий по ипотеке участники рынка объясняли ростом ставок облигаций федерального займа (ОФЗ), то есть стоимостью фондирования для банков.

Кроме того, 26 июля ЦБ повысил ключевую ставку до 18% годовых. Опрошенные РБК эксперты спрогнозировали, что после такого решения ставки по рыночной ипотеке повысятся на столько, что ипотечное кредитование станет еще менее доступным для граждан. По словам экспертов, если при ключевой ставке 16% по обычной рыночной ипотеке ставки в банках начинались от 18% годовых, а иногда превышали 20%, то при ключевой ставке 18% минимальные ипотечные ставки будут не менее 20%, а многие банки поднимут ставки до 22–23% годовых.

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Эльвира Набиуллина Ипотека ставка по кредитам Инфляция
Эльвира Набиуллина фото

Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
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