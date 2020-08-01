В Шереметьево автомобиль столкнулся с самолетом

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В аэропорту Шереметьево топливозаправщик столкнулся с самолетом Airbus A321. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта.

«При движении по маршруту движения спецтранспорта водитель топливозаправочного автомобиля, принадлежащего компании — оператору ТЗК (топливно-заправочного комплекса Шереметьево), совершил столкновение с ВС (воздушным судном) А321», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, самолет находился на удаленной стоянке без экипажа и пассажиров на борту. Автомобиль и самолет в результате столкновения получили повреждения. «Пострадавших нет», — отметили в аэропорту.

Там уточнили, что инцидент не повлиял на работу аэропорта, он работает в штатном режиме. «Обстоятельства и причины события устанавливаются», — добавили в пресс-службе.

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