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Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково

Фото: megapolisonline.ru
Фото: megapolisonline.ru

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах, а также на издание «Фонтанка».

По данным «РИА Новости», инцидент произошел при рулении на взлетно-посадочной полосе. «Во время руления на полосе произошло касательное столкновение самолетов авиакомпаний S7 сообщением Санкт-Петербург — Иркутск и «Уральских авиалиний» рейсом Санкт-Петербург — Калининград», — рассказал собеседник агентства.

Источник ТАСС сообщил, что ни у одного из самолетов при касательном столкновении не разлилось топливо.

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Фото: Леонид Фаерберг / Transport Photo Images / Global Look Press

«В аэропорту Пулково по технической причине сейчас задержаны два воздушных судна. Аэропорт работает в штатном режиме» — сообщили РБК в пресс-службе Пулково.

Позднее произошедшее подтвердили авиакомпании. Как заявила РБК пресс-секретарь S7 Надежда Хаитова, самолеты задели друг друга при рулении к точкам запуска, пострадавших нет. Борты осматривают специалисты. «По данному инциденту будет проведено расследование», — добавила она. Пресс-служба S7 также сообщила, что для выполнения рейса будет предоставлено резервное воздушное судно.

Осенью 2019 года два самолета столкнулись в московском аэропорту Шереметьево. Лайнер Royal Flight буксировался и был пустым, а на борту самолета «Аэрофлота», который готовился к вылету в Пекин, находилось 229 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.

Теги: самолет, Пулково, новости
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