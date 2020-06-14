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Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах, а также на издание «Фонтанка».

По данным «РИА Новости», инцидент произошел при рулении на взлетно-посадочной полосе. «Во время руления на полосе произошло касательное столкновение самолетов авиакомпаний S7 сообщением Санкт-Петербург — Иркутск и «Уральских авиалиний» рейсом Санкт-Петербург — Калининград», — рассказал собеседник агентства.

Источник ТАСС сообщил, что ни у одного из самолетов при касательном столкновении не разлилось топливо.

«В аэропорту Пулково по технической причине сейчас задержаны два воздушных судна. Аэропорт работает в штатном режиме» — сообщили РБК в пресс-службе Пулково.