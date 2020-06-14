СК начал проверку после столкновения самолетов в Пулково

Фото: СК РФ

Следователи организовали проверку из-за инцидента в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, где при рулении столкнулись два пассажирских самолета. Об этом сообщается на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.

Следователи осматривают место инцидента и устанавливают причины происшествия.

Два пассажирских самолета столкнулись во время руления на взлетно-посадочной полосе в Пулково ранее 14 июня. Столкновение произошло между самолетами авиакомпании S7, который выполнял рейс Санкт-Петербург — Иркутск, и «Уральских авиалиний», который направлялся из Санкт-Петербурга в Калининград. Из-за инцидента никто не пострадал.

Пресс-секретарь S7 Надежда Хаитова сообщила РБК, что самолеты задели друг друга при рулении к точкам запуска. В пресс-служба «Уральских авиалиний» сообщили, что для отправки пассажиров предоставят резервное воздушное судно.