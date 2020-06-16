После столкновения двух самолетов в Пулково возбудили уголовное дело

Фото: СК РФ

Следователи возбудили уголовное дело после столкновения двух самолетов в петербургском аэропорту Пулково, сообщается на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.

Инцидент произошел 14 июня, на пересечении рулевой дорожки и взлетно-посадочной полосы.

По данным Следственного комитета на транспорте, лайнер Airbus А-20N, который должен был лететь в Иркутск, задел крылом хвостовую часть воздушного судна А320 VP-BDL, выполнявшего рейс Санкт-Петербург — Калининград. В результате происшествия никто не пострадал. Разлива топлива также не произошло.

По данным СК, ущерб от инцидента превысил 1 млн руб. Дело возбуждено о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК России).