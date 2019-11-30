СК начал проверку после столкновения тягача с самолетом в Воронеже

СК начал проверку после столкновения тягача с самолетом в Воронеже

Следователи московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России организовали доследственную проверку по факту столкновения тягача с самолетом авиакомпании S7 в аэропорту Воронежа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как пояснили в ведомстве, при буксировке самолета повредилась левая гондола левого двигателя воздушного судна.

Инцидент произошел утром, 28 ноября. Лайнер должен был вылететь из аэропорта Воронежа в столичный Домодедово, однако во время буксировки лайнера тягач повредил двигатель самолета. Экипаж авиакомпании принял решение использовать буксир из-за обледенения перрона после дождя.

Пассажиров переоформили на другой рейс, им предоставили горячее питание и прохладительные напитки.