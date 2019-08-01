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Евро/Доллар $1,06 (-4,32%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
AMD $32 (+2,89%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
Electronic Arts $130 (+39,19%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
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«Дело Baring Vostok» ,  
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WSJ узнала о сообщении Калви в WhatsApp от инициатора его преследования
За несколько дней до задержания Майкла Калви акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов написал ему и уточнил, придет ли он на запланированную в Москве встречу, пишет газета. Именно Юсупов подал заявление на основателя Baring Vostok
Майкл Калви (в центре) (Фото: Сергей Ильнитский / EPA / ТАСС)

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви прилетел в Москву за несколько дней до его задержания. В столице у него была запланирована встреча с акционерами банка «Восточный» Шерзодом Юсуповым и Артемом Аветисяном. Об этом пишет The Wall Street Journal, основываясь на разговорах с сотрудниками фонда.

Калви, Юсупов и Аветисян должны были встретиться 14 февраля, основатель Baring Vostok прилетел в столицу 11-го числа. Спустя два дня Юсупов написал ему в WhatsApp и спросил, в силе ли их планы, Калви подтвердил, что он в Москве и собирается на встречу с акционерами «Восточного». На следующий день основатель Baring Vostok был задержан.

Заявление с просьбой возбудить уголовное дело против Калви написал Юсупов, он обратился в управление «К» службы экономической безопасности ФСБ. С 7 по 12 февраля ведомство занималось проверкой, после чего передало в Следственный комитет материалы для возбуждения дела по статье «Мошенничество».

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Как арестовывали фигурантов дела Baring Vostok

Вместе с Калви были задержаны и арестованы советник предправления Норвик Банка (в прошлом глава правления «Восточного») Алексей Кордичев, гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров, а также три сотрудника Baring Vostok — партнер Ваган Абгарян, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпаль и директор по инвестициям Иван Зюзин.

По версии следствия, Калви убедил акционера «Восточного» принять у ПКБ акции люксембургской компании в счет долга в 2,5 млрд руб., тогда как реальная стоимость ценных бумаг составила 600 тыс. руб.

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Сам Калви связывал уголовное преследование руководства Baring Vostok с разбирательством, которое фонд ведет против группы акционеров «Восточного», среди которых Юсупов и Аветисян, в Лондонском международном арбитраже. По его словам, в исках речь идет о более чем десяти сделках, имеющих признаки мошенничества.

На фоне преследования Baring Vostok утратил контроль над «Восточным», передав 10% акций компании Аветисяна, после чего банк попытался арестовать оставшиеся 41,6% бумаг, принадлежащие компании Envision (кипрская структура фонда).

Теги: Майкл Калви, «Восточный», Baring Vostok
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