WSJ узнала о сообщении Калви в WhatsApp от инициатора его преследования

WSJ узнала о сообщении Калви в WhatsApp от инициатора его преследования

За несколько дней до задержания Майкла Калви акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов написал ему и уточнил, придет ли он на запланированную в Москве встречу, пишет газета. Именно Юсупов подал заявление на основателя Baring Vostok

Майкл Калви (в центре) (Фото: Сергей Ильнитский / EPA / ТАСС)

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви прилетел в Москву за несколько дней до его задержания. В столице у него была запланирована встреча с акционерами банка «Восточный» Шерзодом Юсуповым и Артемом Аветисяном. Об этом пишет The Wall Street Journal, основываясь на разговорах с сотрудниками фонда.

Калви, Юсупов и Аветисян должны были встретиться 14 февраля, основатель Baring Vostok прилетел в столицу 11-го числа. Спустя два дня Юсупов написал ему в WhatsApp и спросил, в силе ли их планы, Калви подтвердил, что он в Москве и собирается на встречу с акционерами «Восточного». На следующий день основатель Baring Vostok был задержан.

Заявление с просьбой возбудить уголовное дело против Калви написал Юсупов, он обратился в управление «К» службы экономической безопасности ФСБ. С 7 по 12 февраля ведомство занималось проверкой, после чего передало в Следственный комитет материалы для возбуждения дела по статье «Мошенничество».

Вместе с Калви были задержаны и арестованы советник предправления Норвик Банка (в прошлом глава правления «Восточного») Алексей Кордичев, гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров, а также три сотрудника Baring Vostok — партнер Ваган Абгарян, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпаль и директор по инвестициям Иван Зюзин.