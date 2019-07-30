«Восточный» подал иск к Калви о возмещении убытков на 10 млрд руб.

Банк «Восточный» подал иск к основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви кипрской Evison, которая держит акции банка для фонда. Кредитная организация требует с инвестора 9,8 млрд руб., свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

«Восточный» подал иск к своему акционеру после того, как контроль над банком перешел к другой группе акционеров — «Финвижн» Артема Аветисяна и миноритариям Шерзоду Юсупову и Юрию Данилову. В июне «Финвижн» исполнила опцион на 9,99% акций банка, благодаря чему Аветисян и партнеры получили больше 50% акций банка. Evison, кипрская структура Baring, теперь владеет 41,6% «Восточного».

В июле в отставку отправили и.о. предправления банка Александра Нестеренко. Банк возглавил Вячеслав Арутюнян из «Юниаструма» (банк Аветисяна, который объединили с «Восточным»).

Суть претензий банка к акционеру суд изложил в определении, которым отказал «Восточному» в предварительном аресте пакета акций во владении Evison. Всего банк требует возместить ущерб по трем эпизодам: заключение «фиктивных» договоров с Национальной службой взыскания (1 млрд руб.), погашение компанией Croushi кредита перед «Восточным» на 500 млн руб. и увольнение сотрудников «Юниаструма» после объединения двух банков. Последний эпизод, считает истец, принес банку 8 млрд руб. убытков.

Майкл Калви находится в СИЗО, он проходит по уголовному делу о мошенничестве в «Восточном» на 2,5 млрд руб. Следствие считает, что из банка были похищены средства путем уступки кредита Первому коллекторскому бюро на 2,5 млрд руб. в обмен на акции люксембургского фонда, которые стоили 600 тыс. руб. Заявление написал Юсупов, Калви связывал уголовное дело с акционерным конфликтом, который тянется с 2018 года.