«Роскосмос» показал фотографию пожаров в Сибири с орбиты

По последним данным, пожарами охвачено почти 3 млн га тайги. Дым уже дошел до США и Канады

Снимок лесных пожаров в Сибири из космоса (Фото: roscosmos.ru)

«Роскосмос» опубликовал фотографии, на которых видно, как выглядят лесные пожары в Сибири из космоса. Снимки доступны на сайте космической корпорации.

С 25 июля по 1 августа Научный центр оперативного мониторинга Земли «Российских космических систем» мониторил очаги возгорания в Якутии, Бурятии, Иркутской области, а также в Красноярском и Хабаровском краях. Специалисты также наблюдали за наводнениями в Дальневосточном федеральном округе, за паводком в других регионах.

К настоящему времени пожарами охвачено порядка 3 млн га тайги, МЧС фиксирует около 500 очагов возгорания, площадь пожаров, по словам первого замминистра МЧС Александра Чуприяна, только продолжает увеличиваться.