Бравшей взятки чемоданом и ковром экс-менеджеру «Ростеха» сократили срок

Суд переквалифицировал Лалетиной обвинение с получения взятки в особо крупном размере на получение взятки лицом, занимающим госдолжность. Ее приговорили к восьми годам колонии в ноябре

Анна Лалетина (Фото: rostec.ru)

Мосгорсуд снизил срок наказания с 8 лет до 6,5 года колонии бывшему директору по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Алле Лалетиной, которую осудили за взятки, передает ТАСС.

«Московский городской суд снизил Лалетиной срок наказания с 8 лет до 6,5 года колонии общего режима. Сумма штрафа также снижена со 133 млн рублей до 900 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

РБК обратился за комментарием в Мосгорсуд.

Апелляционная инстанция переквалифицировала Лалетиной обвинение с ч. 6 на ч. 4 ст. 290 УК, то есть с получения взятки в особо крупном размере на получение взятки лицом, занимающим государственную должность или государственную должность субъекта России, а равно главой органа местного самоуправления. По этой части статьи максимальное наказание составляет семь лет лишения свободы.

В ноябре Хамовнический суд Москвы приговорил Лалетину к восьми годам колонии со штрафом 133,061 млн руб. Ее задержали в декабре 2020 года, сначала поместили под домашний арест, но в мае 2021 года отправили в СИЗО.

В 2022 году ей вменяли получение взяток на общую сумму 67 млн руб. Согласно материалам дела, Лалетина в период с февраля 2018 по апрель 2019 года небольшими траншами получила взятку в виде денег и «и иных услуг имущественного характера» от экс-гендиректора АО «Новосибирский завод искусственного волокна» (НЗИВ) Рустама Измайлова. По версии СК, взятку она получила в обмен на общее покровительство, а также на финансирование программы модернизации предприятия Измайлова.

В суде отмечали, что Измайлов также оплатил 25-дневный отдых Лалетиной в Турции в апреле—мае 2018 года, купил ее матери чемодан Louis Vuitton и соковыжималку. Кроме того бизнесмен передал топ-менеджеру 3 млн руб. для покупки персидского ковра, утверждало гособвинение. «Коммерсантъ» писал, что Измайлов в 2019 году уволился с должности гендиректора НЗИВ и дал признательные показания, благодаря чему смог уйти от уголовной ответственности.

Лалетина не признала вину. Она была директором по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростеха» в 2015 — 2019 годах. До этого она работала председателем третейского суда при госкорпорации, а также занимала должность начальника правового управления и корпоративно-правового департамента «Ростеха».