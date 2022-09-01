Бывшему топ-менеджеру «Ростеха» вменили взятки в виде чемодана и ковра

По версии обвинения, бывший топ-менеджер «Ростеха» Алла Лалетина во время работы в компании получила взятку в 67 млн руб., в том числе в виде отдыха в Турции, чемодана Louis Vuitton, соковыжималки и персидского ковра

Алла Лалетина (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Экс-директору по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Алле Лалетиной вменяют получение взяток на общую сумму 67 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на обвинительное заключение, зачитанное на заседании Хамовнического суда.

Согласно материалам дела, Лалетина получила взятку в виде денег «и иных услуг имущественного характера» от бывшего генерального директора АО «Новосибирский завод искусственного волокна» (НЗИВ) Рустама Измайлова. Деньги переводились в период с февраля 2018 года по апрель 2019-го небольшими траншами. По версии СК, взятка была получена в обмен на общее покровительство, а также финансирование программы модернизации предприятия Измайлова.

По словам прокурора, Измайлов также оплатил Лалетиной и ее семье поездку в Турцию на сумму 3,1 млн руб., купил ее матери чемодан Louis Vuitton и соковыжималку. Кроме того, утверждает гособвинение, бизнесмен передал Лалетиной 3 млн руб. для покупки персидского ковра.

Лалетина не признает вину. Адвокат бывшего топ-менеджера назвал обвинение абсурдным, отметив, что в деле нет ни одного факта фиксации передачи денег его подзащитной. «Обращаем внимание суда, что в материалах дела нет ни ковра, ни соковыжималки, ни чемодана. Обвинение часто апеллирует к таким понятиям, как «неустановленное время» и «неустановленное место», — добавил он.

Лалетина была директором по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростеха» с 2015 по 2019 годы. До этого она являлась председателем третейского суда при госкорпорации, а также занимала должность начальника правового управления и начальника корпоративно-правового департамента «Ростеха». В декабре 2020 года ее задержали по делу о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

Сначала Лалетину поместили под домашний арест, но в мае 2021-го ужесточили меру пресечения, отправив в СИЗО. 6 августа Следственный комитет сообщил, что завершил расследование. Следующее заседание по уголовному делу пройдет 16 сентября.