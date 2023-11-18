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Бывшему топ-менеджеру «Ростеха» потребовали дать 10 лет по делу о взятках

«Ъ»: бывшему топ-менеджеру «Ростеха» Лалетиной потребовали дать 10 лет тьрьмы
Алле Лалетиной вменяют получение взяток на сумму 67 млн руб. от бывшего гендиректора завода, который производит головные части ракет «Искандер». Он дал на нее показания и избежал ответственности. Лалетина отрицает вину
Алла Лалетина
Алла Лалетина (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Гособвинение потребовало назначить экс-директору по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Алле Лалетиной десять лет колонии, сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, представитель Генпрокуратуры посчитал, что вина Лалетиной в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) полностью доказана. Ведомство также просит назначить ей штраф на сумму 200,4 млн руб.

Защита в ходе прений сторон просила оправдать Лалетину. Приговор ей должны вынести 27 ноября.

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Фото:Александр Артеменков / ТАСС

Лалетину арестовали в декабре 2022 года. По версии следствия, в период с февраля 2018 по апрель 2019 года она получала взятку в виде денег «и иных услуг имущественного характера» от бывшего генерального директора АО «Новосибирский завод искусственного волокна» (НЗИВ, производит головные части ракет «Искандер» и реактивные снаряды к системам залпового огня) Рустама Измайлова. Деньги переводились в обмен на общее покровительство, а также на финансирование программы модернизации предприятия Измайлова, считают в СК.

Согласно обвинительному заключению, Лалетиной вменяют получение взяток на общую сумму 67 млн руб., в том числе в виде двадцатидневного отдыха в Турции, чемодана Louis Vuitton для ее матери, соковыжималки и персидского ковра. Бывший топ-менеджер не признала вину, адвокат называл обвинение абсурдным.

Измайлов, как пишет «Коммерсантъ», полностью признал вину и дал показания на Лалетину; предпринимателю оформили явку с повинной, он избежал уголовной ответственности.

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Лалетина была директором по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростеха» с 2015 по 2019 год; до этого — председателем третейского суда при госкорпорации, а также занимала должность начальника правового управления и корпоративно-правового департамента «Ростеха».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Ростех топ-менеджер взятки приговор прокуратура
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