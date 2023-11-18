Бывшему топ-менеджеру «Ростеха» потребовали дать 10 лет по делу о взятках

Алле Лалетиной вменяют получение взяток на сумму 67 млн руб. от бывшего гендиректора завода, который производит головные части ракет «Искандер». Он дал на нее показания и избежал ответственности. Лалетина отрицает вину

Алла Лалетина (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Гособвинение потребовало назначить экс-директору по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Алле Лалетиной десять лет колонии, сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, представитель Генпрокуратуры посчитал, что вина Лалетиной в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) полностью доказана. Ведомство также просит назначить ей штраф на сумму 200,4 млн руб.

Защита в ходе прений сторон просила оправдать Лалетину. Приговор ей должны вынести 27 ноября.

Лалетину арестовали в декабре 2022 года. По версии следствия, в период с февраля 2018 по апрель 2019 года она получала взятку в виде денег «и иных услуг имущественного характера» от бывшего генерального директора АО «Новосибирский завод искусственного волокна» (НЗИВ, производит головные части ракет «Искандер» и реактивные снаряды к системам залпового огня) Рустама Измайлова. Деньги переводились в обмен на общее покровительство, а также на финансирование программы модернизации предприятия Измайлова, считают в СК.

Согласно обвинительному заключению, Лалетиной вменяют получение взяток на общую сумму 67 млн руб., в том числе в виде двадцатидневного отдыха в Турции, чемодана Louis Vuitton для ее матери, соковыжималки и персидского ковра. Бывший топ-менеджер не признала вину, адвокат называл обвинение абсурдным.

Измайлов, как пишет «Коммерсантъ», полностью признал вину и дал показания на Лалетину; предпринимателю оформили явку с повинной, он избежал уголовной ответственности.

Лалетина была директором по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростеха» с 2015 по 2019 год; до этого — председателем третейского суда при госкорпорации, а также занимала должность начальника правового управления и корпоративно-правового департамента «Ростеха».