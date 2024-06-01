«Ростех» объявил о создании способного преодолевать «зубы дракона» робота
Компания «Высокоточные комплексы» разработала наземных роботов «Депеша» и «Багги», которые могут перевозить грузы и поражать цели противника. Об этом сообщила пресс-служба корпорации «Ростеха», в которую входит компания-разработчик.
Грузоподъемность «Депеши» — 150 кг, «Багги» — 250 кг.
«Это делает этих роботов надежными помощниками для бойцов на передовой. «Депеша» и «Багги» быстро и незаметно могут доставлять на передний край провизию, боеприпасы, топливо и даже эвакуировать раненых солдат», — рассказали в «Ростехе».
Также среди возможностей этих роботов:
- поражение живой силы противника, фортификационных сооружений типа дот, дзот, укрепленных огневых точек и опорных пунктов;
- преодоление и разминирование оборонительных заграждений, например, «зубов дракона»;
- минирование местности.
«Оба робота могут использоваться как наземные дроны-камикадзе для поражения целей противника подрывом заряда, который робототехнический комплекс доставляет к цели», — объяснили в компании.
Робот «Депеша» управляется оператором с помощью джойстика и FPV-шлема, «Багги» — с помощью джойстика и планшета. Оба сейчас проходят испытания, в том числе в зоне военной операции.
В конце декабря 2023 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил о создании в России нового беспилотника серии «Суперкам» с высокой степенью защиты от систем радиоэлектронной борьбы. «Он есть как и в разведывательной версии, так и в версии камикадзе», — рассказал Чемезов. Он добавил, что «Суперкам»-камикадзе начал проходить испытания.
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