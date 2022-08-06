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«Коммерсантъ» узнал о завершении расследования против экс-топа «Ростеха»

Завершено расследование первого уголовного дело против экс-директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Аллы Лалетиной, которую подозревают в получении взяток на 70 млн рублей, пишет «Коммерсант».

По версии СК, подозревая каждый месяц получала откаты в размере шести миллионов рублей от генерального директора АО «Новосибирский завод искусственного волокна» (НЗИВ) Рустама Измайлова. Взамен Лалетина обещала Измайлову общее покровительство, а также финансирование программы модернизации его предприятия, пишет газета.

Бывшего топ-менеджера «Ростеха» заподозрили в мошенничестве
Общество
Алла Лалетина

Измайлов в 2019 году уволился с должности гендиректора НЗИВ и дал признательные показания, благодаря чему смог уйти от уголовной ответственности, отмечает «Коммерсант».

Аллу Лалетину арестовали в декабре 2021 года по подозрениям в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

Кроме того, следователи утверждают, что она с сообщниками устраивали в московский офис НЗИВ «мертвые души». Ущерб от их деятельности оценивался в диапазоне от пяти до 80 млн рублей.

Лалетина с октября 2015-го занимала должность директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростеха», которую покинула летом прошлого года. До этого она являлась председателем третейского суда при госкорпорации, а также занимала должность начальника правового управления и начальника корпоративно-правового департамента «Ростеха».

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