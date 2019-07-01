Число жертв паводков в Иркутской области достигло 12

Еще девять человек числятся пропавшими без вести, сообщил вице-премьер Виталий Мутко

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

12 человек погибли в результате паводков в Иркутской области, а местонахождение еще девяти неизвестно. Об этом со ссылкой на данные МВД сообщил во время совещания с главой правительства Дмитрием Медведевым вице-премьер Виталий Мутко, передают «РИА Новости».

«751 человек пострадал, 153 госпитализировано. Эта цифра меняется. По данным МВД, к сожалению, погибло 12 человек и около девяти разыскиваются, судьба их пока неизвестна», — сказал Мутко.

Он также сообщил премьер-министру, что план действий по восстановлению инфраструктуры в пострадавших от воды районах будет готов к вечеру вторника.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали о семи погибших и девяти пропавших без вести.