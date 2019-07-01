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Число жертв паводков в Иркутской области достигло 12
Еще девять человек числятся пропавшими без вести, сообщил вице-премьер Виталий Мутко
Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

12 человек погибли в результате паводков в Иркутской области, а местонахождение еще девяти неизвестно. Об этом со ссылкой на данные МВД сообщил во время совещания с главой правительства Дмитрием Медведевым вице-премьер Виталий Мутко, передают «РИА Новости».

«751 человек пострадал, 153 госпитализировано. Эта цифра меняется. По данным МВД, к сожалению, погибло 12 человек и около девяти разыскиваются, судьба их пока неизвестна», — сказал Мутко.

Он также сообщил премьер-министру, что план действий по восстановлению инфраструктуры в пострадавших от воды районах будет готов к вечеру вторника.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали о семи погибших и девяти пропавших без вести.

Фотогалерея 
Последствия паводка в Иркутской области. Фоторепортаж

Паводок в Иркутсткой области начался в конце июня из-за обильных осадков и подъема воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей.

27 июня в области объявили чрезвычайную ситуацию, этот режим действует в Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском районах. Всего в зоне бедствия оказались 83 населенных пункта.

По данным Минздрава на утро 1 июля, госпитализированы были 136 человек, из них 19 детей. В общей сложности за медпомощью обратился 631 человек (из них 57 — дети), сообщало ведомство.

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МЧС сообщило о подъеме воды в реках Иркутской области в ближайшие часы

По данным регионального МЧС, всего в области подтоплено почти 6,7 тыс. жилых домов, в которых проживают около 32,7 тыс. человек, в том числе более 4 тыс. детей.

Автор: Наталья Демченко
Теги: погибшие, паводок, Иркутская область
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