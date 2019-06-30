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МЧС сообщило о подъеме воды в реках Иркутской области в ближайшие часы

Специалисты прогнозируют подъем уровня воды в трех реках Иркутской области в ближайшие часы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

На реке Ока уровень воды в Зиминском районе поднимется до отметок 5,8–6,4 м при критических 6 м, на реке Уда в Нижнеудинском районе — до 7–7,5 м при критических 5,7 м, на реке Бирюса в Тайшетском районе — до 7,4–7,8 м с понижением 1 июля до 6,3–6,8 м. При этом, отметили в МЧС, уровень воды в реке Ия Тулунского района продолжит снижаться.

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Синоптики предупредили о новом притоке воды в Иркутской области

Ранее глава Росгидромета Максим Яковенко заявлял, что в связи с новыми осадками в регионе к концу следующей недели может появиться новый приток воды. Он уточнял, что с момента начала метеонаблюдений в 1936 году это четвертый настолько масштабный паводок.

По последним данным МЧС, в результате наводнений погибли пять человек, около 100 госпитализированы. Президент Владимир Путин, который прибыл в Иркутскую область после саммита G20 в Осаке, на совещании поручил «безотлагательно» начать выплаты пострадавшим от паводка и «немедленно» начать восстановление инфраструктуры.

Теги: ГУ МЧС, Иркутская область, Наводнение
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