СМИ сообщили о семи погибших при наводнении в Иркутской области

СМИ сообщили о семи погибших при наводнении в Иркутской области

Сотрудники МЧС продолжают поиск еще девяти человек. Министерство обороны направило в регион военнослужащих и военную технику для помощи спасателям

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

Из-за наводнений в Иркутской области погибли семь человек, еще девять считаются пропавшими без вести, передают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах региона и на собеседника, знакомого с ситуацией.

По данным источников, в больницах находятся 153 пострадавших от паводка, среди них более 30 детей.

В пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области посоветовали обратиться за комментарием в Следственный комитет. РБК направил запрос в пресс-службу СУ СКР по региону.

В Иркутской области из-за большого количества осадков начался паводок, в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. По данным МЧС на утро понедельника, подтоплены более 6,5 тыс. жилых домов и 6,8 тыс. приусадебных участков, на этих территориях проживают более 32 тыс. человек.

Общее число пострадавших, по данным спасателя на утро понедельника, — 744 человека. Эвакуированы 2,2 тыс. человек.

На помощь спасателям свои ресурсы направило Министерство обороны, перебросив более 1,3 тыс. военнослужащих, а также 300 единиц техники. Накануне поручение подключить вооруженные силы дал президент Владимир Путин.