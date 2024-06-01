Анастасию Заворотнюк похоронили в Москве

Актриса умерла в ночь на 30 мая, ей было 53 года. Super писал, что Заворотнюк с 2019 года боролась с раком головного мозга

Портрет заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Актрису Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище, передает ТАСС. Ее похоронили на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище рядом с могилами народной артистки России Нины Руслановой и народного артиста СССР Николая Сличенко.

Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая, ей было 53 года. Super со ссылкой на источники писал, что с 2019 года актриса боролась с раком головного мозга.

Днем 1 июня в Москве в Покровском монастыре прошла церемония прощания с Заворотнюк. На прощании присутствовали муж актрисы, фигурист Петр Чернышев, старшие дети Анна и Майкл.

С Заворотнюк пришли проститься пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с женой, фигуристкой Татьяной Навкой, фигурист Илья Авербух, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, певица Лолита Милявская, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, генеральный директор телеканала СТС Александр Акопов и другие.

Заворотнюк родилась в 1971 году в Астрахани в семье актрисы и телережиссера. В 1988 году она поступила на исторический факультет Астраханского государственного педагогического института, но спустя год учебы бросила его и поступила в Школу-студию МХАТ на курсе Авангарда Леонтьева.

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После завершения обучения Заворотнюк стала актрисой Театра-студии под руководством Олега Табакова. В театре она сыграла более чем в 20 спектаклях. Первой ролью актрисы стала роль Маши в фильме «Машенька» (1991 год), который был снят по одноименному роману Владимира Набокова.

Всего она снялась более чем в 30 фильмах и сериалах. Самой известной ролью Заворотнюк стала няня из сериала «Моя прекрасная няня». В нем было семь сезонов, он шел с 2004 по 2009 год. Всего вышло более 170 серий. В 2005 году за эту роль актриса получила премию ТЭФИ в номинации «Исполнительница женской роли в телевизионном фильме/сериале» и «Золотой Остап» в номинации «Лучшая женская комедийная роль».

Также Заворотнюк сыграла роль офицера ФСБ Мари (Дарьи) в боевике совместного производства России, Франции и Италии «Код апокалипсиса», который вышел в 2007 году. Актриса за исполнение этой роли получила премию ФСБ России в номинации «Актерская работа».