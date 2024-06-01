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В Москве завершилась церемония прощания с Анастасией Заворотнюк

В Москве завершилась церемония прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк
Вынос портрета на церемонии прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк
Вынос портрета на церемонии прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

В Москве в Покровском монастыре завершилась церемония прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк, сообщает «РИА Новости».

Церемония продлилась три часа. Гроб с телом артистки вынесли из храма под аплодисменты. Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище.

На прощании присутствовали муж актрисы, фигурист Петр Чернышев, старшие дети Анна и Майкл.

Также проститься с Заворотнюк пришли пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с женой, фигуристкой Татьяной Навкой, фигурист Илья Авербух, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, певица Лолита Милявская, генеральный директор телеканала СТС Александр Акопов и другие.

Кто пришел проститься с Анастасией Заворотнюк. Фотогалерея
Фотогалерея 

Заворотнюк было 53 года. Широкую известность ей принесла главная роль в сериале «Моя прекрасная няня».

С 2019 года актриса боролась с раком головного мозга, писал таблоид Super со ссылкой на источники. 30 мая близкие Заворотнюк сообщили, что она умерла после продолжительной и тяжелой болезни.

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Анастасия Заворотнюк актриса церемония прощания
Анастасия Заворотнюк фото

Анастасия Заворотнюк

актриса, телеведущая
3 апреля 1971 года
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Появилось видео с церемонии прощания с Анастасией Заворотнюк
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