В Москве завершилась церемония прощания с Анастасией Заворотнюк
В Москве в Покровском монастыре завершилась церемония прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк, сообщает «РИА Новости».
Церемония продлилась три часа. Гроб с телом артистки вынесли из храма под аплодисменты. Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище.
На прощании присутствовали муж актрисы, фигурист Петр Чернышев, старшие дети Анна и Майкл.
Также проститься с Заворотнюк пришли пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с женой, фигуристкой Татьяной Навкой, фигурист Илья Авербух, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, певица Лолита Милявская, генеральный директор телеканала СТС Александр Акопов и другие.
Заворотнюк было 53 года. Широкую известность ей принесла главная роль в сериале «Моя прекрасная няня».
С 2019 года актриса боролась с раком головного мозга, писал таблоид Super со ссылкой на источники. 30 мая близкие Заворотнюк сообщили, что она умерла после продолжительной и тяжелой болезни.
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