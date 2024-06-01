 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Кто пришел проститься с Анастасией Заворотнюк. Фотогалерея

Появились фото с церемонии прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк

В Покровском монастыре в Москве прошла церемония прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая умерла в возрасте 53 лет. Кто пришел на церемонию — в фотогалерее РБК
Заворотнюк умерла после продолжительной и тяжелой болезни. В 2019-м издание Super со ссылкой на источники писало, что у Заворотнюк диагностировали рак головного мозга. Ее близкие официально не подтверждали диагноз. Церемония прощания прошла в Покровском монастыре в Москве. Утром к зданию выстроились очереди из желающих проститься с актрисой.
Фото: Александра Баландина / ТАСС

Заворотнюк умерла после продолжительной и тяжелой болезни. В 2019-м издание Super со ссылкой на источники писало, что у Заворотнюк диагностировали рак головного мозга. Ее близкие официально не подтверждали диагноз.

Церемония прощания прошла в Покровском монастыре в Москве. Утром к зданию выстроились очереди из желающих проститься с актрисой.

Фигуристка Татьяна&nbsp;Навка и ее супруг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Фигуристка Татьяна Навка и ее супруг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию&nbsp;Татьяна Тарасова.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Фигурист Илья Авербух.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Фигурист Илья Авербух.

Дизайнер&nbsp;Игорь Гуляев и певица Лолита Милявская.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Дизайнер Игорь Гуляев и певица Лолита Милявская.

Актер Геннадий Хазанов.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Актер Геннадий Хазанов.

Гендиректор СТС Александр Акопов.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Гендиректор СТС Александр Акопов.

Муж Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев.
Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Муж Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев.

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС
Фото: Михаил Климентьев / ТАСС
Фото: Михаил Климентьев / ТАСС
Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

У россиян могут все чаще изымать загранпаспорта и отказывать в выезде

Минюст объявил новых иноагентов. Список

В Татарстане устроили акцию по уничтожению электронных сигарет трактором. Видео

Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства. Подробности

США позволят Украине наносить удары по российским командным пунктам

Фонд Джорджа Клуни будет добиваться выдачи ордеров на арест журналистов из России

Видеокадры с освобожденными российскими и украинскими военными в рамках обмена

Познер заявил, что его выступления с Ургантом в Европе не касаются политики

Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры

Безалкогольное вино: альтернатива или нет

Алла Пугачева выпустила новую песню «Не высовывайся, дочка» об Орбакайте

«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке

Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов

В России есть 16 уникальных акций — у них вообще нет конкурентов

Золото на исторических максимумах: 5 способов купить драгметалл
Теги
Персоны
мультимедиа Анастасия Заворотнюк прощание
Анастасия Заворотнюк фото

Анастасия Заворотнюк

актриса, телеведущая
3 апреля 1971 года
Материалы по теме
Актер Мохов назвал Заворотнюк кометой с ярким хвостом
Общество
Безруков назвал героиню Заворотнюк смешной и бесконечно обаятельной
Общество
Навка фразой «невозможно смириться» отреагировала на смерть Заворотнюк
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 97,79 (+0,66) Инвестиции, 31 мая, 16:33 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 90,19 (+0,4) Инвестиции, 31 мая, 16:33
В Москве завершилась церемония прощания с Анастасией Заворотнюк Общество, 14:57
Путин и Мишустин поздравили Пашиняна и обсудили «актуальные вопросы» Политика, 14:42
На Украине сообщили о критических повреждениях двух ГЭС Политика, 14:40
Поигравший в Европе экс-вратарь «Спартака» перешел в «Локомотив» Спорт, 14:28
МЧС предложило закрепить права иностранцев пользоваться убежищами Общество, 14:08
Появилось видео с церемонии прощания с Анастасией Заворотнюк Общество, 14:05
В Госдуме рассмотрят возможность признать фонд Клуни нежелательным Политика, 14:03
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Японский миллиардер отменил свой полет на Луну Технологии и медиа, 14:03
В двух регионах России сбили две ракеты «Точка-У» и четыре дрона Политика, 13:54
Кто пришел проститься с Анастасией Заворотнюк. Фотогалерея Общество, 13:53 
Финалист Уимблдона назвал позорным поведение Рублева на «Ролан Гаррос» Спорт, 13:40
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших после урагана в КЧР Общество, 13:19
Минобороны сообщило о групповом ударе по объектам энергетики Украины Политика, 13:18
Правительство поручило внести поправки по изменению налогов в Госдуму Экономика, 13:07