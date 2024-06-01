Кто пришел проститься с Анастасией Заворотнюк. Фотогалерея

Заворотнюк умерла после продолжительной и тяжелой болезни. В 2019-м издание Super со ссылкой на источники писало, что у Заворотнюк диагностировали рак головного мозга. Ее близкие официально не подтверждали диагноз.

Церемония прощания прошла в Покровском монастыре в Москве. Утром к зданию выстроились очереди из желающих проститься с актрисой.