Кто пришел проститься с Анастасией Заворотнюк. Фотогалерея
В Покровском монастыре в Москве прошла церемония прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая умерла в возрасте 53 лет. Кто пришел на церемонию — в фотогалерее РБК
Заворотнюк умерла после продолжительной и тяжелой болезни. В 2019-м издание Super со ссылкой на источники писало, что у Заворотнюк диагностировали рак головного мозга. Ее близкие официально не подтверждали диагноз.
Церемония прощания прошла в Покровском монастыре в Москве. Утром к зданию выстроились очереди из желающих проститься с актрисой.
Фигуристка Татьяна Навка и ее супруг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Фигурист Илья Авербух.
Дизайнер Игорь Гуляев и певица Лолита Милявская.
Актер Геннадий Хазанов.
Гендиректор СТС Александр Акопов.
Муж Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев.
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