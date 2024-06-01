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Появилось видео с церемонии прощания с Анастасией Заворотнюк

Появилось видео с церемонии прощания с Анастасией Заворотнюк
53-летняя Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая, ее похоронят на Троекуровском кладбище. В 2019 году издание Super писало, что актрисе поставили диагноз рак головного мозга

Появилось видео с церемонии прощания с Анастасией Заворотнюк
Video

Церемония прощания с Анастасией Заворотнюк проходит в Покровском монастыре в Москве, позднее ее похоронят на Троекуровском кладбище.

Актриса умерла в ночь на 30 мая, ей было 53 года.

С 2019 года Заворотнюк боролась с раком головного мозга, писал Super со ссылкой на источники. Она трижды была замужем, у нее осталось трое детей — дочери Анна и Мила, а также сын Майкл.

Кто пришел проститься с Анастасией Заворотнюк. Фотогалерея
Фотогалерея 
Широкую известность актрисе принесла главная роль в сериале «Моя прекрасная няня». Всего она снялась более чем в 30 фильмах и сериалах, играла в спектаклях Московского театра Олега Табакова, а также вела программы «Ледниковый период», «Две звезды» и «Танцы со звездами».

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Анастасия Заворотнюк фото

Анастасия Заворотнюк

актриса, телеведущая
3 апреля 1971 года
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Стали известны дата и место похорон Анастасии Заворотнюк
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Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
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