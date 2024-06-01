 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Минприроды подготовило систему учета домашних животных

В Минприроды сообщили о подготовке системы учета домашних животных
Путин еще в 2021 году давал кабмину поручения для формирования в обществе ответственного отношения к животным. С сентября прошлого года обязательная регистрация домашних питомцев действует в Подмосковье
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Минприроды готовит систему, которая позволит вести в России учет домашних животных, сообщает ТАСС со ссылкой на ответы правительства на вопросы депутатов Госдумы.

В ответе говорится, что механизм разрабатывают по поручению президента и правительства. Предполагается, что он решит проблему брошенных и бездомных питомцев, пишет агентство. Когда система заработает, не уточняется.

В Минприроды сообщили РБК, что разработали законопроект о ведении учета питомцев «для устранения правового пробела в вопросах обращения с домашними животными, сокращения популяции животных без владельцев, а также для упрощения поиска пропавших животных». Согласно документу, сведения о питомце надо будет передать в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии, где для него заведут карточку и присвоят уникальный номер.

Владимир Путин в мае 2021 года дал кабмину поручения по формированию в обществе ответственного отношения к животным, в том числе по внесению поправок в законодательство, которые предусматривают «ведение учета домашних питомцев, мониторинга состояния популяций животных без владельцев (включая вакцинированных и стерилизованных) и принятие единых методик».

Конституционный суд потребовал гуманности к бездомным животным
Общество
Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

Ответственное отношение к животным закреплено в обновленной Конституции, поправки в которую были приняты в 2020 году.

С сентября 2023 года обязательная регистрация домашних животных действует в Подмосковье, соответствующий закон приняла Мособлдума. Согласно документу, владельцы должны обязательно ставить на учет собак (в течение двух недель после того, как щенку исполнилось три месяца), а кошек и других питомцев — по желанию. Животному присваивают личный номер, регистрация предусматривает чипирование.

Прошлым летом Путин подписал закон, который позволяет регионам самим устанавливать правила обращения с бездомными животными, в том числе усыплять бродячих собак, которые нападают на людей. Вскоре власти Бурятии разрешили эвтаназию животных при условии тяжелой неизлечимой болезни или травмы, отсутствии хозяина или факта нападения на человека. Аналогичные меры приняли в ряде других регионов, например в Туве, Республике Алтай, Астраханской области.

У россиян могут все чаще изымать загранпаспорта и отказывать в выезде

Минюст объявил новых иноагентов. Список

В Татарстане устроили акцию по уничтожению электронных сигарет трактором. Видео

Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства. Подробности

США позволят Украине наносить удары по российским командным пунктам

Фонд Джорджа Клуни будет добиваться выдачи ордеров на арест журналистов из России

Видеокадры с освобожденными российскими и украинскими военными в рамках обмена

Познер заявил, что его выступления с Ургантом в Европе не касаются политики

Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры

Безалкогольное вино: альтернатива или нет

Алла Пугачева выпустила новую песню «Не высовывайся, дочка» об Орбакайте

«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке

Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов

В России есть 16 уникальных акций — у них вообще нет конкурентов

Золото на исторических максимумах: 5 способов купить драгметалл
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
домашние животные Минприроды учет собаки кошки правительство
Материалы по теме
РЖД после гибели кота Твикса разрешили указывать данные о животных
Общество
ЕС ужесточил требования к ввозу домашних животных из России и Белоруссии
Общество
«Аэрофлот» ввел услугу по перевозке питомцев в соседнем кресле
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 97,79 (+0,66) Инвестиции, 31 мая, 16:33 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 90,19 (+0,4) Инвестиции, 31 мая, 16:33
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших после урагана в КЧР Общество, 13:19
Минобороны сообщило о групповом ударе по объектам энергетики Украины Политика, 13:18
Правительство поручило внести поправки по изменению налогов в Госдуму Экономика, 13:07
Миллиардеры с Уолл-стрит поддержали Трампа вопреки вердикту суда Политика, 13:01
Щербакова заявила, что ее впечатляет американский фигурист Малинин Спорт, 13:00
«Спартак» не будет покупать форварда из топ-клуба Турции Спорт, 12:53
Гладков сообщил о перехвате воздушных целей на подлете к Белгороду Политика, 12:40
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Москве началось прощание с Анастасией Заворотнюк Общество, 12:37
Лукашенко предложил Пашиняну «курс на сближение и сотрудничество» Политика, 12:31
Умерла мать Мишель Обамы Общество, 12:26
Силы ПВО сбили разведывательный дрон над Брянской областью Политика, 12:09
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность Политика, 12:06
Академик РАН сравнил «саммит мира» с «фестивалем протеста против России» Политика, 12:00
Как интересно провести время в Сириусе, где 10 лет назад прошла Олимпиада Life, 12:00