Минприроды подготовило систему учета домашних животных
Минприроды готовит систему, которая позволит вести в России учет домашних животных, сообщает ТАСС со ссылкой на ответы правительства на вопросы депутатов Госдумы.
В ответе говорится, что механизм разрабатывают по поручению президента и правительства. Предполагается, что он решит проблему брошенных и бездомных питомцев, пишет агентство. Когда система заработает, не уточняется.
В Минприроды сообщили РБК, что разработали законопроект о ведении учета питомцев «для устранения правового пробела в вопросах обращения с домашними животными, сокращения популяции животных без владельцев, а также для упрощения поиска пропавших животных». Согласно документу, сведения о питомце надо будет передать в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии, где для него заведут карточку и присвоят уникальный номер.
Владимир Путин в мае 2021 года дал кабмину поручения по формированию в обществе ответственного отношения к животным, в том числе по внесению поправок в законодательство, которые предусматривают «ведение учета домашних питомцев, мониторинга состояния популяций животных без владельцев (включая вакцинированных и стерилизованных) и принятие единых методик».
Ответственное отношение к животным закреплено в обновленной Конституции, поправки в которую были приняты в 2020 году.
С сентября 2023 года обязательная регистрация домашних животных действует в Подмосковье, соответствующий закон приняла Мособлдума. Согласно документу, владельцы должны обязательно ставить на учет собак (в течение двух недель после того, как щенку исполнилось три месяца), а кошек и других питомцев — по желанию. Животному присваивают личный номер, регистрация предусматривает чипирование.
Прошлым летом Путин подписал закон, который позволяет регионам самим устанавливать правила обращения с бездомными животными, в том числе усыплять бродячих собак, которые нападают на людей. Вскоре власти Бурятии разрешили эвтаназию животных при условии тяжелой неизлечимой болезни или травмы, отсутствии хозяина или факта нападения на человека. Аналогичные меры приняли в ряде других регионов, например в Туве, Республике Алтай, Астраханской области.
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