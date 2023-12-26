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В Астраханской области разрешили усыплять бездомных собак

В Астраханской области приняли закон о возможности усыплять бездомных собак
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Парламент Астраханской области принял закон, в соответствии с которым власти смогут усыплять бездомных животных. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Согласно документу, бездомных и агрессивных животных будут на 15 дней помещать в пункты временного содержания, а в случае отсутствия нового владельца — усыплять «гуманными методами».

«Таким образом, собака не будет страдать, поэтому речи о жестоком обращении с животным не может быть. Похожие законы уже приняты в некоторых регионах России», — отметил Дунаев.

По данным властей, в области более 23 тыс. бездомных собак, которые периодически нападают на людей. Так, в марте 2023 года в Советском районе Астрахани в результате нападения бродячих животных погибла женщина. Следственный комитет сообщал, что причиной смерти стал травматический шок, сопряженный с сильной кровопотерей.

В Республике Алтай разрешили усыплять бездомных собак
Общество
Фото:Елена Майорова / Global Look Press

25 декабря законопроект об эвтаназии бездомных животных принял в первом чтении парламент Забайкальского края. Согласно инициативе бездомных и агрессивных собак ниже 25 см в холке будут помещать в приюты на 30 дней, а после специальных мероприятий — возвращать на улицу или передавать владельцам. Собак, не подпадающих под эти критерии, ожидает усыпление.

19 декабря похожий закон приняли власти Республики Алтай. В соответствии с ним органы местного самоуправления получили право усыпить бездомное животное в случае немотивированной агрессии или нападения на человека. В пояснительной записке к проекту закона указывалось, что мера направлена на обеспечение безопасности жителей региона, где за четыре года от укусов собак пострадали более 2 тыс. человек.

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Кроме того, аналогичные меры приняты в Бурятии и Магаданской области

Закон, по которому регионы имеют право решать самим, что делать с бездомными животными, вызвал резкие протесты зоозащитников.

13 мая в Москве у приемной администрации президента прошла акция «Живая линия», участники которой подавали обращения с просьбами не допустить введения эвтаназии в отношении бездомных животных. 

Наталья Цветкова, координатор фонда помощи бездомным животным «Рэй» в беседе с РБК сказала, что эвтаназия не помогает сократить популяцию безнадзорных животных, а в перспективе лишь приводит к ее увеличению, так как любая популяция будет пытаться восстановить свою численность. 

Теги
Астраханская область бродячие собаки бездомные животные
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