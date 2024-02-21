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Парламент Тувы одобрил эвтаназию бездомных животных

В Туве приняли закон об эвтаназии бездомных животных
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Депутаты Верховного хурала (парламента) Тувы единогласно проголосовали за закон, позволяющий усыплять социально-опасных бездомных животных, передает ТАСС.

«Законопроект направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты населения от заболеваний, общих для человека и животных», — сообщили в парламенте.

Решение о судьбе животных без хозяев будет принимать специальная комиссия. Согласно документу, усыплять животных разрешено при наличии «устойчивого агрессивного поведения животного», установленного ветеринарами.

Законопроект также предусматривает мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний у животных и возможность создания пунктов временного содержания для них.

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Фото:DmyTo / Shutterstock

Аналогичные меры уже действуют в нескольких регионах. В частности, в Бурятии допускается эвтаназия бездомных животных при условии тяжелой неизлечимой болезни или травмы, отсутствии хозяина или факта нападения на человека.

После принятия закона первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил, что у регионов нет права массово истреблять животных. «Это по-прежнему в российском законодательстве уголовное преступление», — сказал он.

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Тува законопроект бездомные животные эвтаназия
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