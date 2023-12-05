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Общество ,  
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Конституционный суд потребовал гуманности к бездомным животным

Конституционный суд потребовал соблюдать принцип гуманности к бездомным животным
Законы, регулирующие действия властей с бездомными животными, следует доработать, считает суд. Летом регионы получили право самим решать, как обращаться с уличными собаками
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Обращение с безнадзорными животными должно быть согласовано с принципом гуманного отношения к ним и не противоречить закону об ответственном обращении с животными, постановил Конституционный суд (.pdf).

«Федеральное законодательство и муниципальное нормотворчество в данной сфере нуждается в совершенствовании по вопросам делегирования [местному самоуправлению] полномочий по обращению с безнадзорными животными, предоставления им организационно-правовых и финансовых гарантий и распоряжения поступившими в муниципальную собственность безнадзорными животными», — сказано в сообщении пресс-службы.

Суд рассматривал дело, открытое по заявлению администрации города Новодвинск Архангельской области. Ранее арбитражный суд заключил, что власти города обязаны выплатить около 300 тыс. руб. за содержание и захоронение безнадзорных животных. Вышестоящие суды решили, что нормы Гражданского кодекса обязывают муниципальные власти принять в собственность безнадзорных животных, но заявитель настаивал на неконституционности такой позиции — поскольку администрация города не изъявляла желания принимать право собственности и обязанности содержания.

Конституционный суд решил, что норма не противоречит Конституции, но ее нельзя применить при этих обстоятельствах в части содержания животных без владельцев.

Парламент Бурятии одобрил эвтаназию безнадзорных животных
Общество
Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

В июле был принят закон, который позволил регионам России самим решать судьбу бездомных животных, поправки были внесены в закон «Об ответственном обращении с животными». Авторы настаивают, что документ защитит «безопасность и законные интересы граждан», а также оградит животных «от незаконного действия и жестокого обращения».

Согласно этим нормам, все мероприятия по гуманному обращению с бездомными животными теперь будут осуществляться, только если иное не установлено законодательными актами регионов России. Иначе говоря, если сейчас при отлове бездомных животных запрещено применять вещества, которые приведут к их гибели, то если региональный закон установит другие методы отлова, то федеральные нормы отлова действовать не будут.

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Часть депутатов раскритиковали инициативу. Справедливоросс Анатолий Грешневиков вспомнил о фильме «Белый Бим Черное ухо» и выразил мнение, что по данному закону «Белый Бим будет ликвидирован». Он напомнил слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, признавшегося, что ему стыдно смотреть в глаза родителям, ребенка которых загрызла собака. «И мне стыдно. Но мне стыдно смотреть в глаза родителям, чьи дети погибли от фальсификата водки, наркомании, автомобильных катастроф, лесных пожаров», — сказал Грешневиков и указал, что этот законопроект «отменяет гуманность».

В ноябре парламент Бурятии одобрил эвтаназию бездомных животных, которых сочтут опасными или больными. Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов рассказал РБК, что парламент получил десятки писем недовольных людей из Бурятии в связи с этим законом. «У нас нет в ФЗ ни термина «эвтаназия», ни термина «умерщвление», ни термина «усыпление», «гуманного» убийства. Никаких таких терминов там нет. Должно быть все в соответствии с ФЗ, то есть основано на принципах гуманности и недопущения жестокого обращения с животными», — добавил депутат.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Конституционный суд бездомные животные животные

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