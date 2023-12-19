В Республике Алтай разрешили усыплять бездомных собак

Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Власти Республики Алтай приняли закон, разрешающий усыплять бездомных животных. Об этом сообщает издание «Алтайская правда».

По новому закону, органы местного самоуправления получат право усыплять бесхозных животных, если они проявляли немотивированную агрессию и нападали на людей. Документ вступает в силу спустя десять дней после его опубликования.

За принятие закона во втором чтении проголосовали 30 депутатов из 36: против высказались двое, трое воздержались, один не голосовал.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что мера призвана обеспечить безопасность населения региона, где с 2020 года от укусов собак пострадали более 2 тыс. человек.

Так, в 2020-м собаки атаковали людей 509 раз, в 2021-м — 508, в 2022-м — 540, а за девять месяцев 2023-го было зарегистрировано 447 нападений. Большинство агрессивных животных после отлова и проведения специальных мероприятий выпустили на волю.

В записке говорится, что метод ОСВВ («Отлов — стерилизация — вакцинация — возврат»), использующийся в регионе, недостаточно эффективен, поскольку после карантина и стерилизации животные начинают воспринимать человека «как источник опасности» и чаще сбиваются в стаи.

В апреле правительство поддержало законопроект партий «Единая Россия» и «Новые люди», в котором предлагалось разрешить регионам самим устанавливать правила обращения с бездомными животными. В июле президент страны Владимир Путин подписал этот закон.

В ноябре парламент Бурятии одобрил эвтаназию бездомных животных при соблюдении ряда условий. Среди них — тяжелая неизлечимая болезнь или травмы, отсутствие хозяина или факт нападения на человека.

После принятия закона первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил, что у регионов нет права массово истреблять животных, «это по-прежнему в российском законодательстве уголовное преступление».