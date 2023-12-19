 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Республике Алтай разрешили усыплять бездомных собак

В Республике Алтай приняли закон о возможности усыплять бездомных собак
Фото: Елена Майорова / Global Look Press
Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Власти Республики Алтай приняли закон, разрешающий усыплять бездомных животных. Об этом сообщает издание «Алтайская правда».

По новому закону, органы местного самоуправления получат право усыплять бесхозных животных, если они проявляли немотивированную агрессию и нападали на людей. Документ вступает в силу спустя десять дней после его опубликования.

За принятие закона во втором чтении проголосовали 30 депутатов из 36: против высказались двое, трое воздержались, один не голосовал.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что мера призвана обеспечить безопасность населения региона, где с 2020 года от укусов собак пострадали более 2 тыс. человек.

Так, в 2020-м собаки атаковали людей 509 раз, в 2021-м — 508, в 2022-м — 540, а за девять месяцев 2023-го было зарегистрировано 447 нападений. Большинство агрессивных животных после отлова и проведения специальных мероприятий выпустили на волю.

В записке говорится, что метод ОСВВ («Отлов — стерилизация — вакцинация — возврат»), использующийся в регионе, недостаточно эффективен, поскольку после карантина и стерилизации животные начинают воспринимать человека «как источник опасности» и чаще сбиваются в стаи.

В апреле правительство поддержало законопроект партий «Единая Россия» и «Новые люди», в котором предлагалось разрешить регионам самим устанавливать правила обращения с бездомными животными. В июле президент страны Владимир Путин подписал этот закон.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год

В Магаданской области опровергли решение об усыплении бездомных собак
Общество
Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС

В ноябре парламент Бурятии одобрил эвтаназию бездомных животных при соблюдении ряда условий. Среди них — тяжелая неизлечимая болезнь или травмы, отсутствие хозяина или факт нападения на человека.

После принятия закона первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил, что у регионов нет права массово истреблять животных, «это по-прежнему в российском законодательстве уголовное преступление».

Кредит наличными от

Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.

Узнать подробнее

Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут

Узнать подробнее

Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.

Узнать подробнее

ВТБ. Всё получится

Узнать подробнее

.

Узнать подробнее

Рекламодатель: БАНК ВТБ (ПАО), ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000, РЕКЛАМА, 0+

Теги
Алтай собаки бездомные животные
Материалы по теме
В Магаданской области опровергли решение об усыплении бездомных собак
Общество
В Махачкале стая собак напала на ребенка
Общество
В Южной Корее законодательно запретят есть собак
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 98,58 (-0,18) Инвестиции, 17:08 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 90,09 (-0,33) Инвестиции, 17:08
В аэропортах Москвы из-за запрета полетов задержали 38 рейсов Общество, 17:43
Завод Peugeot-Citroen в России перезапустят. Что там будут выпускать Авто, 17:28
Названы районы Москвы — лидеры по росту цен на элитные новостройки Недвижимость, 17:28
Tether будет сотрудничать с США. Что это значит для владельцев USDT Крипто, 17:26
Россияне планируют потратить на Новый год исторический максимум денег Общество, 17:22
В Республике Алтай разрешили усыплять бездомных собак Общество, 17:15
Болгария уведомила Венгрию об отмене налога на транзит газа из России Экономика, 16:57
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Аналитики БКС спрогнозировали рост индекса Мосбиржи на 32% в 2024 году Инвестиции, 16:56
Путин назвал условие переговоров по Украине Политика, 16:51
На бывшем заводе Peugeot в Калуге начали собирать компактные кроссоверы Авто, 16:46
Военная операция на Украине. Карта на 19 декабря Политика, 16:44
ЕС разрешил Словакии экспортировать топливо из российской нефти Политика, 16:39
Брат Нурмагомедова удивился отсутствию предложений о боях в UFC Спорт, 16:38
Цены на газ в Европе упали на 9,3% до минимума за 3,5 месяца Инвестиции, 16:32