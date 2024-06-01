В МЧС сообщили о планах в два раза увеличить выплаты пострадавшим при ЧС

Жители, которые пострадали в результате масштабного паводка, также смогут рассчитывать на увеличенные выплаты. Владимир Путин ранее заявлял, что выплаты пострадавшим от ЧС будут проиндексированы

Запланировано увеличение в два раза размера единовременных денежных выплат и пособий людям, которые пострадали в результате чрезвычайных ситуаций (ЧС). Об этом в пресс-службе МЧС сообщили ТАСС.

«Предложенная мера распространяется исключительно на чрезвычайные ситуации федерального и межрегионального характера, ее действие распространится на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2024 года», — уточнили в ведомстве. То есть на увеличенные выплаты смогут рассчитывать в том числе жители Курганской, Оренбургской и Тюменской областей, которые пострадали в результате масштабного паводка.

Проект постановления сейчас согласовывается с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, отметили в МЧС.

РБК направил запрос в пресс-службу МЧС России.

Ранее президент Владимир Путин говорил, что пострадавшие от различных ЧС в России получат дополнительные дни отпуска, а выплаты им будут проиндексированы. Он напомнил, размер выплат в России был установлен еще в 2008 году.

Компенсация варьируется в зависимости от масштаба причиненного ЧС вреда. Единовременная материальная помощь составляет 10 тыс. руб. За частично утраченное имущество первой необходимости выплачивают 50 тыс. руб., а за полностью утраченное — 100 тыс. руб.

Весной ряд регионов России столкнулись с масштабными паводками. Вода подтопила тысячи придомовых территорий. В регионах организовали массовую эвакуацию.

Накануне губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что правительство региона приняло постановление о мерах поддержки жителей, чьи дома пострадали в период введения режима ЧС, который был введен из-за рекордных паводков. Тюменцы смогут получить средства на капитальный ремонт поврежденного жилья либо на приобретение или строительство нового.

Оренбургская область также сильно пострадала от паводков. В начале апреля в Орске прорвало дамбу, в результате были затоплены некоторые части города. Оренбург тоже пострадал от повышения уровня воды в реке Урал. 17 апреля глава МЧС Александр Куренков доложил Путину, что пик паводка в Орске и Оренбурге был пройден. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер говорил в конце апреля, что выплаты пострадавшим от паводков жителям региона достигли 1 млрд руб.