ЦБ призвал реструктурировать долги бизнеса, пострадавшего от наводнений

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Банк России рекомендовал кредиторам реструктурировать долги предпринимателей, пострадавших от наводнений, сообщила пресс-служба регулятора в телеграм-канале. Регулятор направил банкам, микрофинансовым организациям, кредитным кооперативам и бюро кредитных историй соответствующее письмо.

Кредиторы могут реструктурировать долги предпринимателей по собственным программам, отметили в Центробанке.

«Если предприниматель обратится с просьбой изменить условия кредитного договора, кредитору рекомендуется приостановить исполнение обязательств по нему на согласованный с заемщиком срок. Затем надо будет оперативно направить клиенту новый график платежей и при этом не начислять штрафы и пени», — сказано в сообщении.

Также регулятор рекомендовал кредиторам не учитывать такую реструктуризацию при расчете индивидуального рейтинга заемщика.

Весной некоторые российские регионы столкнулись с масштабными паводками. От наводнений, в частности, пострадали Оренбургская, Тюменская и Томская области. Вода подтопила тысячи домов, в регионах организовали массовую эвакуацию.

Региональные власти пообещали поддержку бизнесу, пострадавшему от наводнений. Так, в Оренбургской области предпринимателям решили предоставить субсидии на восстановление деятельности, льготные займы и льготные налоговые ставки. Также бизнесу пообещали выдавать гранты на зарплаты сотрудникам. Предприятия и физических лиц освободили от уплаты некоторых налогов.