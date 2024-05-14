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Наводнения в России ,  
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ЦБ призвал реструктурировать долги бизнеса, пострадавшего от наводнений

ЦБ рекомендовал реструктурировать долги бизнесменов, пострадавших от наводнений
Сюжет
Наводнения в России
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

Банк России рекомендовал кредиторам реструктурировать долги предпринимателей, пострадавших от наводнений, сообщила пресс-служба регулятора в телеграм-канале. Регулятор направил банкам, микрофинансовым организациям, кредитным кооперативам и бюро кредитных историй соответствующее письмо.

Кредиторы могут реструктурировать долги предпринимателей по собственным программам, отметили в Центробанке.

«Если предприниматель обратится с просьбой изменить условия кредитного договора, кредитору рекомендуется приостановить исполнение обязательств по нему на согласованный с заемщиком срок. Затем надо будет оперативно направить клиенту новый график платежей и при этом не начислять штрафы и пени», — сказано в сообщении.

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Также регулятор рекомендовал кредиторам не учитывать такую реструктуризацию при расчете индивидуального рейтинга заемщика.

Весной некоторые российские регионы столкнулись с масштабными паводками. От наводнений, в частности, пострадали Оренбургская, Тюменская и Томская области. Вода подтопила тысячи домов, в регионах организовали массовую эвакуацию.

Региональные власти пообещали поддержку бизнесу, пострадавшему от наводнений. Так, в Оренбургской области предпринимателям решили предоставить субсидии на восстановление деятельности, льготные займы и льготные налоговые ставки. Также бизнесу пообещали выдавать гранты на зарплаты сотрудникам. Предприятия и физических лиц освободили от уплаты некоторых налогов.

ЦБ призвал реструктурировать долги бизнеса, пострадавшего от наводнений
ЦБ призвал реструктурировать долги бизнеса, пострадавшего от наводнений

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Теги
Центробанк кредиты бизнесу кредиторы реструктуризация долга наводнения

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
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