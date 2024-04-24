Компенсации пострадавшим от катастроф в России будут проиндексированы

Фото: Мария Лисицына / РБК

Пострадавшие от различных чрезвычайных ситуаций (ЧС) в России получат дополнительные дни отпуска, а выплаты им будут проиндексированы, заявил президент страны Владимир Путин на совещании, посвященном ликвидации последствий затоплений.

По его словам, размер выплат в стране установлен еще в 2008 году.

«Я прошу соответствующие федеральные ведомства: МЧС, Минфин, Минстрой и социальные ведомства — к этому вернуться и решить вопрос по индексации», — сказал Путин.

Сейчас компенсация в зависимости от масштаба причиненного ЧС вреда составляет от 10 тыс. до 100 тыс. руб., «их нужно проиндексировать», добавил глава государства.

Кроме того, президент считает, что восстановление своего домохозяйства после пожара или наводнения требует времени, пострадавшие не могут одновременно и на работу ходить. Поэтому он попросил губернаторов и местных работодателей «решить вопрос с дополнительными отпусками».

С аналогичным предложением ранее выступало Министерство по чрезвычайным ситуациям, разработав поправки в Трудовой кодекс.

В частности, в министерстве предлагали:

дополнительный выходной день с сохранением средней зарплаты,

отпуск без сохранения зарплаты на срок до пяти календарных дней.

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