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Наводнения в России ,  
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Компенсации пострадавшим от катастроф в России будут проиндексированы

Путин поручил индексировать выплаты и выдать отпуска пострадавшим в ЧС
Сюжет
Наводнения в России
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

Пострадавшие от различных чрезвычайных ситуаций (ЧС) в России получат дополнительные дни отпуска, а выплаты им будут проиндексированы, заявил президент страны Владимир Путин на совещании, посвященном ликвидации последствий затоплений.

По его словам, размер выплат в стране установлен еще в 2008 году.

«Я прошу соответствующие федеральные ведомства: МЧС, Минфин, Минстрой и социальные ведомства — к этому вернуться и решить вопрос по индексации», — сказал Путин.

Сейчас компенсация в зависимости от масштаба причиненного ЧС вреда составляет от 10 тыс. до 100 тыс. руб., «их нужно проиндексировать», добавил глава государства.

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Кроме того, президент считает, что восстановление своего домохозяйства после пожара или наводнения требует времени, пострадавшие не могут одновременно и на работу ходить. Поэтому он попросил губернаторов и местных работодателей «решить вопрос с дополнительными отпусками».

С аналогичным предложением ранее выступало Министерство по чрезвычайным ситуациям, разработав поправки в Трудовой кодекс.

В частности, в министерстве предлагали:

  • дополнительный выходной день с сохранением средней зарплаты,
  • отпуск без сохранения зарплаты на срок до пяти календарных дней.

Компенсации пострадавшим от катастроф в России будут проиндексированы
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В Оренбургской, Курганской, Тюменской и других областях с середины весны начались паводки, быстро превратившиеся в потопы. Первым городом, серьезно столкнувшимся с этой проблемой, стал Орск в Оренбургской области — там прорвало насыпную дамбу, вода реки Урал затопила жилые дома как в старой, так и в новой части города. Из-за наводнений власти эвакуируют людей.

В Курганской области разлилась река Тобол, уровень воды в районе Кургана превысил 10 м, что стало историческим максимумом. В Тюменской области из берегов вышла река Ишим.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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