В России увеличат пенсии и МРОТ, введут паспорт болельщика и начнут «ковидную амнистию»

Что изменится в российских законах в июне

Единая система публичной власти; индексация пенсий, прожиточного минимума и МРОТ; ужесточение контроля оборота оружия и паспорт болельщика. Об этих и других изменениях в законах — в материале РБК

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Единая система публичной власти в России

С 1 июня согласно закону устанавливается пятилетний срок полномочий региональных парламентов и порядок основания для досрочного прекращения полномочий. Главам регионов запрещено называться «президентами» — наименованием должности может быть «Глава» или «Губернатор». Из документа также исключено положение, запрещающее замещать указанную должность более двух сроков подряд.

Индексация пенсий, прожиточного минимума и МРОТ

С 1 июня на 10% повысятся пенсии неработающих пенсионеров, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что на эти цели из федерального бюджета выделено более 500 млрд руб. Поддержка коснется 50 млн граждан.

Ужесточение контроля оборота оружия

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С 29 июня вступает в силу закон об увеличении с 18 до 21 года возраста приобретения охотничьего оружия. Также запрещена выдача лицензии на оружие гражданам с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкое или особо тяжкое преступление, его переделка и распространение соответствующих инструкций.

Увеличение штрафов за нарушение противопожарных правил в лесах

8 июня вступает в силу закон, ужесточающий противопожарные правила и ответственность за их нарушение. В 15–20 раз повышаются штрафы для граждан, для юрлиц — в два-три раза. Если нарушение правил повлечет за собой причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, то штраф составит 2 млн руб.

В России появится паспорт болельщика

С 1 июня без специального документа нельзя будет купить билеты на ряд спортивных мероприятий, список которых установит правительство. Заявление для оформления «паспорта» нужно подавать через портал госуслуг. В оформлении могут отказать, если болельщик ранее нарушал общественный порядок.

Лечение детей препаратами офф-лейбл

29 июня вступает в силу закон о препаратах офф-лейбл (использование лекарств по показаниям, не упомянутым в инструкции по применению). Препараты, включенные в клинические рекомендации, могут использоваться для лечения тяжелых заболеваний у детей после информирования и получения согласия пациента и его представителя. У взрослых лечение препаратами офф-лейбл возможно на основании решения врачебной комиссии.

Ковидная амнистия

Власти Москвы приняли решение выплатить субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов за несоблюдение коронавирусных ограничений. Для получения субсидии необходимо до конца этого года сходить в МФЦ и предоставить постановление о штрафе и документ о его уплате.

Увеличение периода выплаты пенсии по потере кормильца

С 1 июня период выплаты страховой пенсии по потере кормильца для получателей старше 18 лет, окончивших школу и не продолживших обучение в вузе или колледже, продлевается до 1 сентября года, в котором завершено обучение.

Адресная социальная помощь

8 июня вступает в силу закон о государственном информировании граждан, которые нуждаются в соцподдержке. Данные будут автоматически передаваться через Единую государственную информационную систему социального обеспечения с согласия граждан.

Идентификации по водительским правам

28 июня вступает в силу закон, разрешающий использовать водительские права для подтверждения личности при выполнении различных денежных операций. При платежах по каско и ОСАГО повышаются лимиты сумм, которые не нужно подтверждать идентификацией личности, с 15 тыс. до 40 тыс. руб.

Спецсредства для усмирения пассажиров

С 5 июня члены экипажа и сотрудники службы авиационной безопасности при пресечении противозаконных действий на борту смогут использовать специальные средства сдерживания. Делать это можно на основании распоряжения командира воздушного судна.

Какие важные законы и указы успели вступить в силу в мае или вынесены на рассмотрение

Верховный суд России расширил пределы допустимой самообороны

31 мая вступило в силу постановление пленума ВС, установившее новые правила допустимости самообороны. В частности, самооборона возможна, когда посторонний незаконно проник в жилище против воли проживающего в нем, даже если он не применил насилие. Случаями необходимой обороны считаются моменты предотвращения нападения со стороны оборонявшегося, если была подтверждена реальная угроза. А все сомнения о превышении пределов должной самообороны суды обязаны трактовать в пользу обвиняемых.

Упрощен порядок получения гражданства России для сирот из ДНР, ЛНР и с Украины

Действие указа распространяется на детей, оставшихся без попечения родителей, и на недееспособных людей. Заявление о получении гражданства могут подать опекуны и попечители детей-сирот. В документе указано, что обратиться с заявлением о приеме в упрощенном порядке могут и руководители организаций и учреждений, оказывающих образовательные, медицинские и социальные услуги. Такие организации должны находиться в ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областях Украины. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства для жителей Херсонской и Запорожской областей Украины.

Запрет суррогатного материнства для иностранцев

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, в котором прописаны правила об услугах суррогатных матерей. Пользоваться услугами в России смогут только семейные пары, в которых один из супругов или оба — россияне. Суррогатной матерью также сможет стать только россиянка.

Запрет гражданам с судимостью работать в такси

Госдума приняла в третьем чтении законопроекты с поправками в Трудовой кодекс, запрещающие лицам с непогашенной или неснятой судимостью работать в сфере перевозок пассажиров и багажа.

Повышение возрастной планки для службы по контракту

В Госдуму внесен законопроект о повышении возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Сейчас граждане России могут заключать контракт до достижения 40 лет, иностранцы — до 30. Авторы законопроекта хотят повысить возрастной предел: все граждане мужского пола трудоспособного возраста до 65 лет смогут заключить контракт в первый раз. Так планируют привлекать к службе специалистов медицинского обеспечения, инженеров и других.

Отсрочка от армии для специалистов ИТ-отрасли

В марте правительство утвердило порядок отсрочки для представителей ИТ-отрасли. До 1 мая компании могли подать документы в Минцифры через портал госуслуг со списками работников до 27 лет, желающих получить привилегию. После 1 июня призывная комиссия начнет принимать решения об отсрочке.