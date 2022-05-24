Госдума приняла закон о запрете гражданам с судимостью работать в такси

Фото: Олег Яковлев / РБК

Госдума приняла в третьем чтении законопроекты с поправками в Трудовой кодекс, которые запрещают лицам с непогашенной или неснятой судимостью работать в сфере перевозок пассажиров и багажа. Решения опубликованы в системе обеспечения законодательной деятельности.

Если инициативы правительства одобрят Совет Федерации и президент, работать в легковом такси не смогут люди с непогашенной или неснятой судимостью или фигуранты уголовных дел за средне тяжкие, тяжкие и особо тяжкие преступления:

убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека;

грабеж, разбой;

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности;

преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества.

Последний пункт относится и к тем, кто имеет непогашенную или неснятую судимость либо фигурирует в уголовном деле и планирует устроиться водителем автобуса, трамвая, троллейбуса или подвижного состава внеуличного транспорта. Однако в этом случае для запрета на работу преступления должны быть тяжкими и особо тяжкими.

Нормы касаются и граждан стран Евразийского экономического союза — Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Как и россияне, они должны будут показать работодателю заверенную справку об отсутствии судимости с переводом на русский язык.

В конце сентября Министерство транспорта выступило за запрет на работу в такси для водителей, у которых есть более трех непогашенных штрафов за нарушение правил дорожного движения или подвергнутых лишению прав или аресту за нарушение ПДД менее года назад. Ведомство также предложило проверять таксистов на знание местонахождения памятников и музеев, объектов здравоохранения, образования и спорта, органов государственной власти и местного самоуправления.

