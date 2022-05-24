Госдума приняла закон о запрете гражданам с судимостью работать в такси

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 60,39 (-0,51) Инвестиции, 23 мая, 16:15
Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 58,21 (-0,68) Инвестиции, 23 мая, 16:15
СК завершил расследование дела убийцы «колбасного короля» Маругова Общество, 15:57
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 15:55
Суд заочно арестовал игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова Общество, 15:53
Госдума поддержала законопроект о лишении СМИ регистрации за фейки Политика, 15:48
Cборная Швейцарии по хоккею выиграла все матчи группового этапа ЧМ Спорт, 15:45
Госдума приняла в первом чтении закон о засекречивании данных из ЕГРН Общество, 15:45
Как бизнес экспериментирует с интернетом вещей: работающие проекты РБК и МегаФон, 15:44
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:41
Пресс-секретарь главы правления «Газпрома» возглавил совет директоров VK Бизнес, 15:40
Суд отказался выпускать менеджера компании Абызова из-за смерти жены Общество, 15:26
Болельщики вернули украденную чемпионскую медаль тренера «Милана» Спорт, 15:22
Рекордсмен по плаванию обвинил спортучилище в «подготовке преступников» Спорт, 15:21
Уход и доход: как помочь семьям людей с инвалидностью Партнерский проект, 15:21
Швейцарский концерн Sulzer объявил об уходе из России Бизнес, 15:16
Общество ,  
0 

Госдума приняла закон о запрете гражданам с судимостью работать в такси

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Госдума приняла в третьем чтении законопроекты с поправками в Трудовой кодекс, которые запрещают лицам с непогашенной или неснятой судимостью работать в сфере перевозок пассажиров и багажа. Решения опубликованы в системе обеспечения законодательной деятельности.

Если инициативы правительства одобрят Совет Федерации и президент, работать в легковом такси не смогут люди с непогашенной или неснятой судимостью или фигуранты уголовных дел за средне тяжкие, тяжкие и особо тяжкие преступления:

  • убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека;
  • грабеж, разбой;
  • преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности;
  • преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества.

Последний пункт относится и к тем, кто имеет непогашенную или неснятую судимость либо фигурирует в уголовном деле и планирует устроиться водителем автобуса, трамвая, троллейбуса или подвижного состава внеуличного транспорта. Однако в этом случае для запрета на работу преступления должны быть тяжкими и особо тяжкими.

Нормы касаются и граждан стран Евразийского экономического союза — Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Как и россияне, они должны будут показать работодателю заверенную справку об отсутствии судимости с переводом на русский язык.

Минтранс предложил обязать агрегаторов такси передавать данные ФСБ
Технологии и медиа
Фото:Андрей Любимов / РБК

В конце сентября Министерство транспорта выступило за запрет на работу в такси для водителей, у которых есть более трех непогашенных штрафов за нарушение правил дорожного движения или подвергнутых лишению прав или аресту за нарушение ПДД менее года назад. Ведомство также предложило проверять таксистов на знание местонахождения памятников и музеев, объектов здравоохранения, образования и спорта, органов государственной власти и местного самоуправления.

Читайте на РБК Pro
Pro
Не все можно заменить: без этих ИТ-сервисов бизнесу будет особенно сложно
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Риск вечного «медвежьего» рынка реален. В каких акциях пересидеть падение
Прогнозы
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images От этих 40 акций избавились Баффет, Гейтс и другие гуру инвестиций: обзор
Прогнозы
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Вы хотите выплатить дивиденды акционерам. Как отказаться от моратория
Инструкции
Pro
Какой рубль выгоден государству — сильный или слабый?
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Кто и как сегодня заключает контракты с блогерами
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома»
Прогнозы
Pro
Фото: Michael Short / Getty Images Осторожные инновации: почему Google избегает революционных разработок
Статьи
Материалы к статье
Теги
Такси транспорт работа запрет Госдума законопроект
Материалы по теме
Минтранс предложил обязать агрегаторов такси передавать данные ФСБ
Технологии и медиа
Рынок такси восстановился после провального пандемийного года
Технологии и медиа
Власти Москвы удвоили субсидии на покупку автомобилей такси и каршеринга
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter