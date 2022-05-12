ПФР продлит пенсии по потере кормильца людям старше 18 лет до 1 сентября

ПФР: с 1 июня в России прибавят пенсию уволившимся в феврале 2022 года

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Пенсионный фонд России будет автоматически продлевать до 1 сентября выплату страховых пенсий по потере кормильца подросткам 18 лет и старше, которые окончили школу или колледж. Такой закон вступит в силу 1 июня, документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, члены семьи умершего кормильца теперь признаются нетрудоспособными не только до достижения 18 лет. Если россиянин закончил обучение по программам среднего или основного общего образования и достиг возраста 18 лет, он будет получать пенсию до 1 сентября того года, когда закончил обучение. Положение касается и тех граждан, которые учились за границей.

После 1 сентября получатели страховых пенсий по потере кормильца по-прежнему смогут рассчитывать на выплаты, если подтвердят поступление в университет или колледж. При условии, что они не будут официально трудоустроены, граждане будут получать такие выплаты до окончания учебы, но не дольше чем по достижению 23 лет.

Кроме того, с 1 июня работающие пенсионеры, которые уволились с работы в феврале 2022 года, смогут получать пенсию с индексацией 8,6%, следует из объяснения ПФР. Им выплатят и денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца. Если пенсионер вновь устроится на работу через какое-то время, размер его страховой пенсии уже не уменьшится.

11 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству разработать программу для дополнительного увеличения или индексации пенсий, зарплат сотрудникам государственных и муниципальных учреждений, а также социальных выплат. Позже его помощник Максим Орешкин сообщил, что индексация произойдет в ближайшее время

9 мая министр труда Антон Котяков сообщил о подготовке предложений о дополнительной индексации пенсий, МРОТ и социальных пособий. Он не привел подробностей, но указал, что инициатива позволит снизить уровень бедности.