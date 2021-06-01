ВОЗ заявила об опасности четырех штаммов COVID-19

В ВОЗ особо отметили обнаруженную во Вьетнаме разновидность коронавируса, которая вобрала в себя особенности британского и индийского штаммов

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Четыре разновидности коронавируса COVID-19, которые распространяются быстрее остальных, вызывают наибольшую обеспокоенность у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом на брифинге заявила глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове.

Из них она особо отметила мутацию коронавируса, которая была обнаружена во Вьетнаме. По ее словам, эта разновидность уже хорошо известна специалистам ВОЗ. «Мы знаем, что этот вариант легче распространяется среди людей», — добавила специалист. Про другие три разновидности она не сказала ничего.

Как отметила ван Керкхове, вирус постоянно видоизменяется, к чему в ВОЗ были готовы. Она предположила, что эволюция COVID-19 будет продолжаться и дальше.

«В общей сложности существует четыре варианта, которые вызывают у нас особую обеспокоенность. Однако даже против этих вариантов хорошо работают меры по предотвращению распространения инфекции», — отметила ван Керкхове, призвав все страны не терять бдительность, и поблагодарила их за «эпидемиологический надзор».