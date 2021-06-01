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Пандемия коронавируса ,  

ВОЗ заявила об опасности четырех штаммов COVID-19

В ВОЗ особо отметили обнаруженную во Вьетнаме разновидность коронавируса, которая вобрала в себя особенности британского и индийского штаммов
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Четыре разновидности коронавируса COVID-19, которые распространяются быстрее остальных, вызывают наибольшую обеспокоенность у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом на брифинге заявила глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове.

Из них она особо отметила мутацию коронавируса, которая была обнаружена во Вьетнаме. По ее словам, эта разновидность уже хорошо известна специалистам ВОЗ. «Мы знаем, что этот вариант легче распространяется среди людей», — добавила специалист. Про другие три разновидности она не сказала ничего.

Как отметила ван Керкхове, вирус постоянно видоизменяется, к чему в ВОЗ были готовы. Она предположила, что эволюция COVID-19 будет продолжаться и дальше.

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«В общей сложности существует четыре варианта, которые вызывают у нас особую обеспокоенность. Однако даже против этих вариантов хорошо работают меры по предотвращению распространения инфекции», — отметила ван Керкхове, призвав все страны не терять бдительность, и поблагодарила их за «эпидемиологический надзор».

В конце мая власти Вьетнама сообщили об обнаружении на территории страны штамма COVID-19, который вобрал в себя особенности двух уже известных опасных вариантов инфекции — британского и индийского.

Министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг заявил, что генетическое секвенирование анализов нескольких пациентов выявило наличие сразу двух распространенных вариантов коронавируса. По его словам, новый штамм инфекции гораздо более заразный и легко передается по воздуху.

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Глава Минздрава сообщил, что вьетнамские власти вскоре опубликуют данные о геноме новой разновидности коронавируса.

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Фото:Pedro Vilela / Getty Images

Вьетнам на протяжении большей части 2020 года успешно сдерживал коронавирус COVID-19, однако с конца апреля в стране наблюдается всплеск случаев заражения. За последний месяц во Вьетнаме зафиксировали больше половины от всех зарегистрированных случаев инфицирования. По последним данным, за весь период пандемии во Вьетнаме коронавирус обнаружили у чуть более 7 тыс. человек, из которых скончались 47.

Пока вьетнамские власти зарегистрировали только две вакцины против коронавируса — британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca и российский «Спутник V».

Штаммы коронавируса, обнаруженные ранее в Великобритании и Индии, заставили власти обеих государств ввести жесткие ограничения. В Индии за последний месяц с небольшим несколько раз обновлялся суточный рекорд по числу заболевших и умерших.

Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
Вьетнам COVID-19 новый штамм коронавируса Всемирная организация здравоохранения
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