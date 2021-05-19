Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 73,68 (-0,02) Инвестиции, 14:02
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 90,1 (+0,19) Инвестиции, 14:02
Хуснуллин назвал нецелесообразным строительство метро в крупных городах Общество, 17:51 Футболиста «Зенита» признали самым техничным игроком чемпионата России Спорт, 17:47 Новый премиальный кроссовер Chery впервые заметили в России Авто, 17:46 Глава Минюста пояснил идею убрать из городов СИЗО Общество, 17:44 Шмаров уйдет с должности главреда «Ведомостей» Технологии и медиа, 17:38 Бывшего вице-губернатора Петербурга приговорили к 5,5 года за взятку Политика, 17:36 В ВОЗ посоветовали не использовать понятие волн для пандемии COVID-19 Общество, 17:29 Власти Москвы назвали самые распространенные электрокары в городе Авто, 17:23 Обвал биткоина уронил акции крупнейшей криптобиржи до рекордного минимума Инвестиции, 17:21 Отец избитой теннисистки высказался об инциденте с участием тренера Спорт, 17:20 Coinbase и Binance испытали технические проблемы из-за обвала биткоина Крипто, 17:20 В «Рубине» выразили уверенность в уходе Кварацхелии в топовый чемпионат Спорт, 17:18 JPMorgan: институциональные инвесторы продают биткоин в пользу золота Крипто, 17:14 Исландская группа не выступит вживую на «Евровидении» из-за COVID-19 Общество, 17:13
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Пандемия коронавируса ,  
0 

В ВОЗ посоветовали не использовать понятие волн для пандемии COVID-19

Мелита Вуйнович
Мелита Вуйнович (Фото: Андрей Любимов / РБК)

По всему миру идет подъем и снижение количества случаев заражения коронавирусом, но надо не говорить о волнах, а внимательно смотреть, когда идет подъем, чтобы его остановить, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По словам Вуйнович, эксперты ВОЗ не используют понятие «волна», потому что это аналогия с пандемией испанского гриппа в 1918 году, когда третья волна практически прошла, иммунитет был достаточный, после чего все закончилось.

«Мы сейчас видим по всему миру, не только в Европе, что идет подъем и снижение. Конечно, я здесь готова согласиться с Роспотребнадзором, что не надо говорить о волнах, но очень внимательно смотреть, когда идет подъем», — сказала представитель ВОЗ.

По ее словам, пандемия COVID-19 — это «не наводнение», когда волна приходит откуда-то. «Вирус здесь, с нами. Он зависит от поведения людей», — добавила Вуйнович.

Мурашко призвал вакцинироваться, а не ждать третьей волны пандемии
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал вопрос про риск возникновения третьей волны абсурдным. По словам министра, не нужно ждать новую волну, необходимо просто сделать прививку.

Руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что рост заболеваемости COVID-19 говорит о начале третьей волны пандемии в России. Врач полагает, что пандемия развивается волнообразно: в течение трех месяцев заболеваемость идет вверх, потом выходит на плато, далее следуют три спокойных месяца, а затем все повторяется заново. По его словам, к маю подошло время для нового роста числа заболевших.

Читайте на РБК Pro
Как самый загадочный трейдер США потерял $20 млрд Рейтинг РБК: топ-50 самых востребованных франшиз После Уоррена Баффетта: что ждет холдинг стоимостью $630 млрд Почему Россия может оказаться выгодоприобретателем Суэцкой аварии

За последние сутки COVID-19 диагностировали у 7 920 человек, умерли за сутки 390 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 965 676 случаев заражения коронавирусом, умерли 116 965 человек.

В марте официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант объявила о начале третьей волны пандемии коронавируса в Европе. По ее мнению, третья волна наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС. Спинант предупредила, что это затронет экономику Евросоюза.

Как в России развивается эпидемия коронавируса
Динамика ежедневно выявляемых новых случаев заражения и регистрация летальных случаев
К началу мая ежедневный объем тестирования на вирус достиг 200 тыс. тестов в сутки, к концу мая – 300 тыс. тестов в сутки. К зиме объемы тестирования стали достигать 500 тыс. в сутки. Увеличение числа тестов привело к росту числа диагностированных носителей вируса
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

коронавирус COVID-19 ВОЗ пандемия
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Мурашко призвал вакцинироваться, а не ждать третьей волны пандемии
Общество
Мясников заявил о начале третьей волны коронавируса в России
Общество
Аналитики сравнили страх жителей Москвы и Петербурга новой волны COVID
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter