В ВОЗ посоветовали не использовать понятие волн для пандемии COVID-19

Мелита Вуйнович (Фото: Андрей Любимов / РБК)

По всему миру идет подъем и снижение количества случаев заражения коронавирусом, но надо не говорить о волнах, а внимательно смотреть, когда идет подъем, чтобы его остановить, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По словам Вуйнович, эксперты ВОЗ не используют понятие «волна», потому что это аналогия с пандемией испанского гриппа в 1918 году, когда третья волна практически прошла, иммунитет был достаточный, после чего все закончилось.

«Мы сейчас видим по всему миру, не только в Европе, что идет подъем и снижение. Конечно, я здесь готова согласиться с Роспотребнадзором, что не надо говорить о волнах, но очень внимательно смотреть, когда идет подъем», — сказала представитель ВОЗ.

По ее словам, пандемия COVID-19 — это «не наводнение», когда волна приходит откуда-то. «Вирус здесь, с нами. Он зависит от поведения людей», — добавила Вуйнович.