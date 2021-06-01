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Пандемия коронавируса ,  
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ВОЗ обозначит штаммы коронавируса буквами греческого алфавита

Варианты коронавируса станут обозначать буквами греческого алфавита, чтобы не дискриминировать страны, где эти штаммы обнаружили впервые, и для удобства использования ненаучном разговоре. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В сообщении в Twitter организации говорится, что обозначения вариантов COVID-19 по местам, где они были обнаружены, «может носить порочащий и дискриминационный характер», поэтому была создана новая система названий.

В ВОЗ отметили, что новые обозначения были выбраны после широких консультаций, для чего организация созвала группу ученых.

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Фото:Alexander Koerner / Getty Images

«Группа экспертов, созванная ВОЗ, рекомендовала использовать маркировку с использованием букв греческого алфавита, то есть Альфа, Бета, Гамма», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что такая маркировка штаммов не приведет к отказу от нынешней системы научных наименований, которые по-прежнему будут применяться в профессиональных исследованиях.

Первыми об обнаружении нового, более заразного штамма коронавируса сообщили власти Великобритании в середине декабря. В конце февраля британский вариант коронавируса выявили уже более чем в 100 странах, указывала ВОЗ.

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О появлении еще одного штамма коронавируса сообщили в марте 2021 года власти Индии. Также новые варианты вируса выявили в Бразилии, ЮАР, Вьетнаме.

ВОЗ коронавирус новый штамм коронавируса алфавит
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