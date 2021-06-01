ВОЗ обозначит штаммы коронавируса буквами греческого алфавита

Варианты коронавируса станут обозначать буквами греческого алфавита, чтобы не дискриминировать страны, где эти штаммы обнаружили впервые, и для удобства использования ненаучном разговоре. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В сообщении в Twitter организации говорится, что обозначения вариантов COVID-19 по местам, где они были обнаружены, «может носить порочащий и дискриминационный характер», поэтому была создана новая система названий.

В ВОЗ отметили, что новые обозначения были выбраны после широких консультаций, для чего организация созвала группу ученых.

«Группа экспертов, созванная ВОЗ, рекомендовала использовать маркировку с использованием букв греческого алфавита, то есть Альфа, Бета, Гамма», — говорится в сообщении.