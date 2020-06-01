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Пандемия коронавируса ,  
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Глава региона в Италии предложил ввести наказание для COVID-диссидентов

Так он отреагировал на проходившие в Италии демонстрации, участники которых утверждали, что пандемии не существует
Лука Дзайя
Лука Дзайя (Фото: Matt Roberts / Getty Images)

Президент области Венето в Италии Лука Дзайя предложил преследовать людей, отрицающих существование коронавируса, по закону — так же, как за отрицание холокоста, сообщает газета Corriere del Veneto.

«Я считаю, что нужно принять строгий закон для тех, кто отрицает очевидное. Существуют теории, которые выходят за рамки действительности, и мы не можем позволить, чтобы кто-то наводил клевету. Из-за неверной информации кто-то может погибнуть», — сказал политик.

Так Дзайя отреагировал на демонстрации, которые ранее прошли в нескольких городах Италии, включая Рим, Милан и Бари, административный центр Апулии. Участники демонстраций утверждают, что пандемии коронавируса не существует, и обвиняют правительство во лжи. Большая часть протестующих не носили маски и перчатки.

Протестующие одеты в оранжевые жилеты, по аналогии с протестами «желтых жилетов» во Франции в 2018 году.

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«Коронавирус не смертелен, он убивает больных старше 80 лет. Хватит с нас лжи, вы испугали итальянский народ, вы уничтожили его», — заявил во время одной из демонстраций лидер «оранжевых жилетов» Антонио Паппалардо, передает La Gazetta del Mezzogiorno.

Италия оказалась в числе наиболее пострадавших от коронавируса стран. В конце января правительство ввело режим чрезвычайной ситуации сроком на шесть месяцев. В начале апреля в Италии впервые уменьшилось число больных в палатах интенсивной терапии, а к середине месяца власти зафиксировали снижение числа смертей и заражений вирусом.

В итоге к 13 мая в стране выздоровели более половины заболевших коронавирусом.

Тем не менее сейчас страна находится на третьем месте по уровню летальности в мире, с начала пандемии там скончались 33 475 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). По количеству заражений в мировой статистике Италия находится на шестом месте (233,1 тыс.).

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
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Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Венето, Холокост
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