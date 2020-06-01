Глава региона в Италии предложил ввести наказание для COVID-диссидентов

Так он отреагировал на проходившие в Италии демонстрации, участники которых утверждали, что пандемии не существует

Лука Дзайя (Фото: Matt Roberts / Getty Images)

Президент области Венето в Италии Лука Дзайя предложил преследовать людей, отрицающих существование коронавируса, по закону — так же, как за отрицание холокоста, сообщает газета Corriere del Veneto.

«Я считаю, что нужно принять строгий закон для тех, кто отрицает очевидное. Существуют теории, которые выходят за рамки действительности, и мы не можем позволить, чтобы кто-то наводил клевету. Из-за неверной информации кто-то может погибнуть», — сказал политик.

Так Дзайя отреагировал на демонстрации, которые ранее прошли в нескольких городах Италии, включая Рим, Милан и Бари, административный центр Апулии. Участники демонстраций утверждают, что пандемии коронавируса не существует, и обвиняют правительство во лжи. Большая часть протестующих не носили маски и перчатки.

Протестующие одеты в оранжевые жилеты, по аналогии с протестами «желтых жилетов» во Франции в 2018 году.