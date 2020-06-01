Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 70,75 (-0,35) Quote, 29 мая, 14:01
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 78,55 (+0,29) Quote, 29 мая, 14:01
В Москве за сутки умерли 76 человек с коронавирусом Общество, 00:09 Кадыров анонсировал прибытие в Чечню и Дагестан медпомощи от ОАЭ Общество, 00:08 Как изменится туризм и гостиничный бизнес этим летом РБК и Центр поддержки экономики, 00:05 Что изменится в российских законах в июне Общество, 00:00 Reuters узнал о согласии России перенести встречу ОПЕК+ Экономика, 31 мая, 23:25 Прокуратура начала проверку в Видном из-за жалоб медиков в связи с COVID Общество, 31 мая, 23:22 Посольство направило в Госдеп ноту протеста из-за инцидента с журналистом Политика, 31 мая, 22:31 Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок Общество, 31 мая, 22:21 Азербайджан и еще три страны обошли Россию по поставкам газа в Турцию Бизнес, 31 мая, 21:36 Как поступить в европейскую бизнес-школу из топ-50 со стипендией РБК и Венский университет, 31 мая, 21:30 Илон Маск по-русски ответил на предложение Рогозина о сотрудничестве Технологии и медиа, 31 мая, 21:27 Игроки Бундеслиги почтили память погибшего в США афроамериканца Спорт, 31 мая, 21:25 Трамп анонсировал включение движения «Антифа» в список террористических Политика, 31 мая, 20:56 Дортмундская «Боруссия» сократила отставание от «Баварии» в Бундеслиге Спорт, 31 мая, 20:54
Общество ,  
0 

Что изменится в российских законах в июне

Выплаты семьям в период пандемии, новые правила принудительного списания долгов и оформления пособия по безработице и другие изменения в законах, которые заработают в июне. Главные нововведения в законодательстве — в материале РБК
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Смягчение ограничений из-за коронавируса

С 1 июня в некоторых регионах смягчат запреты и ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса. Например, в правительстве пообещали, что смогут вернуться к работе санатории с медицинской лицензией.

В Москве с 1 июня расширится список торговых точек, которым разрешено открыться, а жители города смогут гулять, но по графику.

Второй этап смягчения ограничений в Москве. Главное
Общество
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Выплаты семьям с детьми

С 1 июня семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет начнут получать единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. Эту меру президент анонсировал в качестве поддержки граждан во время пандемии. Прием заявлений об оформлении выплаты продлится до 1 октября. По оценкам Минтруда, назначить выплаты могут почти 22 млн детей.

Также в июне начнут производить ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет тем семьям, где среднедушевой доход не превышает региональный прожиточный минимум. Эту меру планировалось реализовать с июля, но сроки сдвинули на более ранние из-за пандемии. Если родители после 1 марта потеряли работу, в доходе семьи не будут учитываться средства, полученные на прошлом месте их работы. Размер выплаты в этом году — половина детского прожиточного минимума во втором квартале 2019-го.

Порядок взыскания долгов

1 июня вступает в силу закон, устанавливающий необходимость маркировки перечисленных гражданам денежных средств, с которых не может производиться взыскание. Это, например, алименты и социальные пособия. Предполагается, что маркировка поможет выделить такие средства в общем потоке дохода и защитить их от списания в качестве долга. В Ассоциации банков России обеспокоены тем, как закон будет работать в отношении переводов между физлицами в качестве алиментов, — должны ли эти платежи маркировать сами граждане и что делать банкам, если алименты по ошибке все же будут списаны.

Банки указали властям на угрозу списания алиментов по долгам
Финансы
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Пособие по безработице

С 1 июня центры занятости будут делать перерасчет назначенного пособия по безработице, если указанные гражданином сведения будут расходиться с данными из баз МВД и загса. В связи с пандемией коронавируса постановка на учет безработных временно перешла в онлайн-режим.

Банковские услуги

С 1 июня ЦБ ограничит эквайринговую комиссию при оплате медицинских услуг: максимальный размер не сможет превышать 1%. Решение принято для поддержки медицинских учреждений в период пандемии. Мера будет действовать до 30 сентября.

14 июня вступит в силу закон, отменяющий «банковский роуминг» — комиссию за переводы между счетами внутри одного банка, открытыми в разных регионах.

Детский отдых

С 1 июня организации, не включенные в специальный реестр, не смогут оказывать услуги по организации отдыха несовершеннолетних. В реестр организации могут быть включены на основании результатов проверок и наличия лицензий.

Алкоголь

26 июня вступит в силу закон о виноградарстве и виноделии. Он закрепляет понятие «вино России», а также определяет принципы господдержки и регулирования в отрасли. Например, он устанавливает технические требования и систему защиты продукта по указанию географического происхождения. Закон не коснется людей с личным подсобным хозяйством.

Российские виноделы впервые получили собственное регулирование
Бизнес
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Автор: Анастасия Антипова
Теги: пособия, долги, COVID-19, эквайринг
Материалы по теме
Второй этап смягчения ограничений в Москве. Главное
Общество
Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии в России
Бизнес
В кабмине анонсировали поэтапное снятие ограничений для туризма в России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter