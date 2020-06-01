Что изменится в российских законах в июне

Выплаты семьям с детьми

С 1 июня семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет начнут получать единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. Эту меру президент анонсировал в качестве поддержки граждан во время пандемии. Прием заявлений об оформлении выплаты продлится до 1 октября. По оценкам Минтруда, назначить выплаты могут почти 22 млн детей.

Также в июне начнут производить ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет тем семьям, где среднедушевой доход не превышает региональный прожиточный минимум. Эту меру планировалось реализовать с июля, но сроки сдвинули на более ранние из-за пандемии. Если родители после 1 марта потеряли работу, в доходе семьи не будут учитываться средства, полученные на прошлом месте их работы. Размер выплаты в этом году — половина детского прожиточного минимума во втором квартале 2019-го.

Порядок взыскания долгов

1 июня вступает в силу закон, устанавливающий необходимость маркировки перечисленных гражданам денежных средств, с которых не может производиться взыскание. Это, например, алименты и социальные пособия. Предполагается, что маркировка поможет выделить такие средства в общем потоке дохода и защитить их от списания в качестве долга. В Ассоциации банков России обеспокоены тем, как закон будет работать в отношении переводов между физлицами в качестве алиментов, — должны ли эти платежи маркировать сами граждане и что делать банкам, если алименты по ошибке все же будут списаны.

Пособие по безработице

С 1 июня центры занятости будут делать перерасчет назначенного пособия по безработице, если указанные гражданином сведения будут расходиться с данными из баз МВД и загса. В связи с пандемией коронавируса постановка на учет безработных временно перешла в онлайн-режим.

Банковские услуги

С 1 июня ЦБ ограничит эквайринговую комиссию при оплате медицинских услуг: максимальный размер не сможет превышать 1%. Решение принято для поддержки медицинских учреждений в период пандемии. Мера будет действовать до 30 сентября.

14 июня вступит в силу закон, отменяющий «банковский роуминг» — комиссию за переводы между счетами внутри одного банка, открытыми в разных регионах.

Детский отдых

С 1 июня организации, не включенные в специальный реестр, не смогут оказывать услуги по организации отдыха несовершеннолетних. В реестр организации могут быть включены на основании результатов проверок и наличия лицензий.

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