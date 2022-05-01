Что изменится в российских законах в мае

Борьба с телефонными мошенниками, новые правила списания средств за долги со счетов граждан и снижение ставки по льготной ипотеке. Об этих и других изменениях в законах — в материале РБК

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Выплата пособий на детей

С 1 мая 2022 года ПФР начнет принимать заявления на выплату малообеспеченным семьям с детьми от восьми до 17 лет. Досрочный прием заявок через портал госуслуг стартовал в апреле. Соответствующий указ о выплатах подписан президентом в конце марта. По заявлениям, поданным до 1 октября, выплаты будут произведены за период с 1 апреля этого года. Размер пособия составит от 50 до 100% регионального прожиточного минимума на ребенка в зависимости от дохода семьи.

Снижение ставки по льготной ипотеке

С 1 мая должны измениться условия для льготной ипотеки на новостройки — снижение ставки с 12 до 9% годовых. Проект постановления Минфин внес в правительство. Ранее с предложением снизить ставки и продлить программу до конца года (она должна была закончиться 30 июня) выступил президент Владимир Путин.

Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн руб., для остальных регионов — до 6 млн. В апреле ставку повышали с 7 до 12%.

Отцовский капитал

1 мая вступят в силу изменения в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в частности о праве отцов на получение маткапитала. Отец или усыновитель получит право на использование маткапитала, если мать ребенка, не имеющая гражданства России, умерла или объявлена умершей. Ранее такая норма работала для отцов детей, чья мать была гражданской России. В случае смерти отца маткапитал в равных долях должен перейти детям.

Также предполагается, что отцу будет положен маткапитал, если мать оставила ребенка в роддоме или больнице и дала согласие на усыновление. В Минтруде ранее поясняли, что норма даст возможность мужчинам получить маткапитал при рождении детей от суррогатной матери.

Заявление на оформление сертификата можно будет подать в личном кабинете на портале госуслуг, сохраняется возможность личного обращения в региональные отделения ПФР или МФЦ.

Закон против телефонных мошенников

С 1 мая операторы связи обязаны передавать в сеть других операторов в неизменном виде полученные абонентские номера. Такая мера призвана помочь в борьбе с мошенниками, которые подменяют номера телефонов.

Снижение ограничений для переводов в СБП

С 1 мая максимально возможная сумма денежного перевода через СБП (Система быстрых платежей) увеличится с 600 тыс. до 1 млн руб., ежемесячный лимит бесплатных переводов остается на уровне 100 тыс. руб.

Также с 1 мая в СБП появится возможность выполнять трансграничные переводы, но с оплатой комиссии. Для банков ЦБ установил тариф в размере 3 руб. за каждое списание и зачисление средств вне зависимости от суммы перевода.

Защита соцвыплат от списания за долги

С 1 мая вступает в силу часть поправок в закон о потребительских кредитах. Банк может списать деньги со счета заемщика, который задолжал этому банку по кредиту только при наличии соответствующего распоряжения от клиента.

Если же на счете хранятся единовременные выплаты, которые запрещено взыскивать за долги, то банк должен получить отдельное согласие гражданина на их списание по каждому случаю в счет кредитной задолженности. При этом заемщик в течение 14 дней может отозвать свое согласие — банк обязан вернуть средства.

Новые полномочия у работников «Сбербанка»

Сотрудникам ПАО «Сбербанк России» с 29 мая предоставляются полномочия ведомственной охраны. Это относится только к работникам, занимающимся охраной имущества банка. На сотрудников распространены права и обязанности, случаи и порядок применения физической силы и спецсредств, а также гарантии и ответственность, установленные для работников ведомственной охраны. Такие же полномочия предусмотрены и для сотрудников Центробанка.

Правила установок рекламных конструкций на жилые дома

С 17 мая рекламную вывеску, размещенную на фасаде многоквартирного дома или ином виде общедомового имущества, придется убрать, если не получено согласие собственников помещений дома.

Какие законы успели вступить в силу в апреле

Наказание за отождествление действий СССР и нацистской Германии

С 27 апреля вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях. За публичное, сделанное в выступлении, публикации в СМИ или интернете отождествление «целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, а также отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы» гражданам грозит штраф до 2 тыс. руб. либо административный арест до 15 суток. Для должностных лиц штраф составит до 4 тыс. руб., для юрлиц — до 50 тыс. руб. При повторном нарушении наказание вырастает.

Социальные доплаты подросткам

С 27 апреля вступили в силу поправки в закон «О государственной социальной помощи». Новые правила позволят сохранить социальные доплаты при установленной пенсии по инвалидности или потере кормильца при трудоустройстве. Норма распространяется на подростков вплоть до 23 лет, обучающихся в очной форме.

Выплаты ветеранам и семьям командированных

Ветеранам Великой Отечественной войны, живущим в ДНР, ЛНР и «на освобожденных территориях Украины», Россия единовременно выплатит по 10 тыс. руб. Указ об этом президент подписал 30 апреля, документ вступил в силу со дня подписания. Выплаты произведут в мае.

Семьям погибших командированных в ДНР и ЛНР выплатят по 5 млн руб. Указ президент подписал 30 апреля, с этого же дня документ вступил в силу. Речь идет о государственных, муниципальных и гражданских служащих, командированных «для выполнения задач» на этих территориях, а также сотрудниках «иных организаций, принимавших непосредственное участие в выполнении работ по обеспечению жизнедеятельности населения и (или) восстановлению объектов инфраструктуры». Действие указа «распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года».