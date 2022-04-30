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Путин подписал указ о выплатах по ₽10 тыс. ветеранам ВОВ в Донбассе

Путин подписал указ о выплате ₽10 тыс. участникам Великой Отечественной войны из Донбасса
Ранее в Минтруде сообщили, что ежегодные выплаты ко дню Победы получили более 20 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в России
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия выплатит по 10 тыс. руб. ветеранам Великой Отечественной войны, которые живут в Донецкой и Луганской народных республиках, а также «на освобожденных территориях Украины». Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

Единовременная выплата будет произведена в мае; правительству поручили обеспечить финансирование расходов на эти цели.

25 апреля глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что ежегодные выплаты по 10 тыс. руб. получили ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на территории России. По данным ведомства, Пенсионный фонд перечислил эти средства более 20 тыс. человек, они были доставлены одновременно с пенсией.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Путин утвердил ежегодные выплаты участникам и инвалидам ВОВ в размере 10 тыс. руб. в апреле 2019 года. Объем выплат может быть увеличен региональными властями. Документ был адресован и тем ветеранам, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии. В прошлом году, по данным ПФР, выплаты получили более 33 тыс. человек из России и стран Прибалтики.

В 2020 году по случаю 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне размер выплат участникам боевых действий, инвалидам войны, их вдовам и бывшим малолетним узникам концлагерей составил 75 тыс. руб. Труженики тыла и бывшие взрослые узники концлагерей получили по 50 тыс. руб.

В конце января этого года Путин поручил упростить получение соцвыплат россиянам, которые живут в ДНР и ЛНР. 21 февраля он объявил о признании независимости республик, сразу после этого Россия заключила с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 24 февраля Путин начал военную операцию на Украине с целью защиты населения Донбасса от «геноцида», «денацификации» и «демилитаризации» страны.

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В Белоруссии в 2022 году инвалидам и участникам Великой Отечественной войны выплатят по 1,8 тыс. белорусских рублей (около 38 тыс. руб.). В Азербайджане ветеранам Второй мировой войны и их вдовам выплатят по 1,5 тыс. манатов (около 70 тыс. руб.); в Узбекистане — по 15 млн сумов (около 95 тыс. руб.).

Материалы к статье
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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Путин выплаты ветераны Великая Отечественная война Донбасс
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в ИК «Фридом Финанс»

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