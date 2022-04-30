Власти выплатят по ₽5 млн семьям погибших командированных в ДНР и ЛНР

Соответствующий указ подписал президент. Деньги получат семьи командированных в ДНР и ЛНР для работы по обеспечению жизнедеятельности населения и погибших во время пребывания там или в течение года после возвращения в Россию

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Семьи людей, командированных в ДНР и ЛНР «для выполнения задач» на государственной и муниципальной службе, а также в других организациях, «принимавших непосредственное участие в выполнении работ по обеспечению жизнедеятельности населения и (или) восстановлению объектов инфраструктуры», в случае их гибели во время пребывания в Донбассе получат по 5 млн руб. в равных долях. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Такую же сумму получат родные умерших в течение года после возвращения в Россию вследствие увечья или заболевания, полученных ими при выполнении задач в Донбассе. Семьям сотрудников, направленных в Донбасс и получивших увечье во время выполнения своих обязанностей в республиках, выплатят по 3 млн руб.

Получение этих единовременных выплат «не учитывается при определении права на получение иных выплат и при предоставлении мер социальной поддержки», указывается в документе.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года», — говорится в тексте.

Президент поручил правительству и высшим должностным лицам субъектов в течение семи дней определить источники финансирования и порядок назначения и осуществления выплат в соответствии с указом.

Указом «О поддержке волонтерской деятельности на территориях ДНР и ЛНР» Путин распорядился выплатить погибшим и раненным в результате работы в Донбассе волонтерам по 5 млн и 3 млн руб. соответственно. Президент поручил Росмолодежи обеспечить поддержку волонтерской деятельности на территории республик и совместно с Ассоциацией волонтерских центров определить порядок отбора и подготовки волонтеров. ФСБ и Минобороны поручено обеспечить безопасное пересечение границы волонтерами.

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21 февраля Путин решил признать суверенитет ДНР и ЛНР. 24 февраля Россия начала проводить на Украине специальную военную операцию по «демилитаризации и денацификации», ее целью власти называли защиту населения Донбасса «от геноцида со стороны киевского режима».

До этого президент распорядился назначить единовременную выплату в размере 5 млн руб. семьям погибших во время спецоперации военнослужащих, а также пограничников ФСБ, и выплату 3 млн руб. раненым. Помимо этого семьям погибших и раненых будут выплачены пособия и обеспечения — 7,4 млн руб. Каждому члену семьи погибшего будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация.