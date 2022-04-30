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Общество ,  
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Путин расширил права отцов на маткапитал в случае смерти матери детей

Теперь на материнский капитал смогут претендовать отцы детей в случае смерти матери, которая не являлась гражданкой России
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Отцы, воспитывающие ребенка после смерти матери, не имевшей российского гражданства, смогут получить материнский капитал. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Помощь от государства будет доступна для отцов двух и более детей, рожденных начиная с 1 января 2007 года, и отцов первого ребенка, рожденного позднее 1 января 2020 года. Эта норма уже распространялась на отцов детей, чья мать являлась гражданкой России.

В случае если отец, воспитывающий одного и более детей, тоже умрет (или будет лишен родительских прав, сам откажется от детей или совершит в их отношении преступление), право на материнский капитал в равных долях перейдет к детям.

Закон вступает в силу 1 мая 2022 года.

Думе предложат разрешить обналичивать до 5% маткапитала всем семьям
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Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

Материнский капитал — единовременная выплата, которая осуществляется с 1 января 2007 года. С начала 2020 года материнский капитал выплачивают родителям уже при рождении первого ребенка. Получить его можно только один раз. Средства можно использовать для приобретения, ремонта или строительства жилья, а также для оплаты образования детей.

Материнский капитал проиндексировали 1 февраля. Размер выплаты на первого ребенка теперь составляет 524,5 тыс. руб., на второго — 693,1 тыс. руб. (168,6 тыс. руб., если семья оформляла маткапитал на первого ребенка).

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
материнский капитал Владимир Путин
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