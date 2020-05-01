Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 72,73 (-0,96) Quote, 00:03
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 79,12 (-0,93) Quote, 00:03
Умерла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо Общество, 02:41 В России появился еще один тест на коронавирус Общество, 02:38 Захарова и Навальный согласились на онлайн-дебаты 1 мая Политика, 02:04 Надежда Бабкина сообщила о выписке из больницы Общество, 01:55 В Петербурге коронавирус подтвердили у 111 сотрудников НИИ скорой помощи Общество, 01:42 СМИ узнали о демонтаже мозаики с портретом Путина в храме парка «Патриот» Общество, 01:15 Скворцова заявила о выходе на плато по заболеваемости COVID-19 Общество, 00:33 Собянин назвал сроки появления бесплатных тестов на антитела к COVID-19 Общество, 00:20 В России зарегистрировали отечественный тест на антитела к коронавирусу Общество, 00:02 Что изменится в российских законах в мае 2020 года Общество, 00:01 Минобороны назвало число зараженных COVID-19 в военных вузах Общество, 30 апр, 23:54 Песков назвал ерундой сообщения о возможном уходе Мишустина с должности Политика, 30 апр, 23:40 Кадыров предложил отправлять на уборку улиц за нарушение самоизоляции Общество, 30 апр, 23:23 В Москве перенесли сроки отключения горячей воды Общество, 30 апр, 23:18
Новости без коронавируса ,  
0 

СМИ узнали о демонтаже мозаики с портретом Путина в храме парка «Патриот»

Президент ранее говорил, что оценивать заслуги нынешних политиков пока еще рано
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В главном храме вооруженных сил, которые находится в парке «Патриот» демонтировали мозаичное изображение президента России Владимира Путина, сообщает «Коммерсантъ».

Издание указывает, что ранее в РПЦ сообщали, что решение о демонтаже может принять лишь Поместный собор. При этом не указывается, действительно ли в Русской православной церкви обсуждали этот вопрос.

Как выглядит главный храм Вооруженных сил. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Вопросы к внутреннему убранству храма возникли после того как издание «МБХ медиа» сообщило о том, что на стенах появится мозаика с изображением как Путина, так и других российских чиновников: министра обороны Сергея Шойгу, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Увековечить авторы решили и Иосифа Сталина, который был верховным главнокомандующим во время Великой Отечественной войны.

Председатель художественного совета РПЦ протоиерей Леонид Калинин появление современных российских политиков во внутреннем убранстве храма объяснил их ролью в присоединении Крыма. При этом он указал, что площадь упомянутой в СМИ мозаики составляет 1/5000 всех мозаик в храме.

Открытие главного храма армии перенесли из-за коронавируса
Общество
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин улыбнулся, узнав о художественном решении. «Он сказал: «Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано»», — сообщил Песков.

Накануне стало известно о том, что открытие храма в парке «Патриот» перенесено на неопределенный срок из-за карантинных мер. Ранее открытие было запланировано к 9 мая 2020 года — к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. РПЦ называла датой его освящения 6 мая.

В РПЦ объяснили портреты Путина и Сталина на мозаике главного храма армии
Общество
Фото: «МБХ медиа»
Автор: Артем Филипенок
Теги: РПЦ, Владимир Путин, Парк патриот
Материалы по теме
Открытие главного храма армии перенесли из-за коронавируса
Общество
Песков сообщил о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны
Общество
В РПЦ объяснили портреты Путина и Сталина на мозаике главного храма армии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter