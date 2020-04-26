Песков сообщил о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны

Президенту доложили о мозаике с его портретом в храме Вооруженных сил, сообщил Дмитрий Песков. По словам Владимира Путина, придет время, когда «благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано»

Фото: «МБХ медиа»

Президенту Владимиру Путину сообщили о мозаике с его портретом в строящемся храме Вооруженных сил, однако он считает, что еще рано таким образом оценивать его работу. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Когда ему доложили об этом, он улыбнулся и сказал: «Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано», — сообщил Песков.

О том, что на стенах храма Минобороны в подмосковной Кубинке появится мозаика с изображением Путина, министра обороны Сергея Шойгу, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и других официальных лиц, 24 апреля сообщил «МБХ медиа». На других мозаиках, по данным издания, изображены руководитель СССР Иосиф Сталин и панно на тему вхождения Крыма в состав России.

Настоятель главного храма ВС России епископ Клинский Стефан объяснил РБК изображения Путина, Шойгу и других официальных лиц на стенах традицией. По словам председателя художественного совета по строительству храма протоиерея Леонида Калинина, появление изображений при этом с президентом не согласовывалось.