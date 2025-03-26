Мишустин: cоциальные пенсии проиндексируют более чем на 14,5% с 1 апреля

Социальные пенсии проиндексируют более чем на 14,5% с 1 апреля

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют более чем на 14,5%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.

«Российские семьи — это и люди старшего поколения, наши бабушки и дедушки, которые нуждаются в заботе. Уже с апреля свыше 14,5% прибавят социальные пенсии. И мы внимательно следим, чтобы граждане своевременно получали положенные средства», — сказал он.

Глава правительства также напомнил, что с начала года страховые пенсии были проиндексированы на 7,3%, а по поручению президента России Владимира Путина была проведена дополнительная индексация с учетом инфляции в размере 9,5%.

Согласно бюджету Социального фонда России (СФР) на 2025 год, социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75% в соответствии с темпами роста федерального прожиточного минимума пенсионеров.

Как отметили в правительстве, индексация затронет в общей сложности 4,2 млн человек, на это в бюджете Социального фонда предусмотрено 85 млрд руб.

Социальные пенсии — это, в частности, выплаты по старости, инвалидности, детям-сиротам, потерявшим кормильца. Кроме социальной пенсии, из федерального бюджета осуществляют выплаты государственных пенсий, положенных в том числе участникам Великой Отечественной войны.

До этого в январе и феврале 2025 года на сайте «Банки.ру» провели опрос о размере пенсий, комфортном для россиян. В нем участвовали почти 7 тыс. человек. Аналитики сайта выяснили, что 82% граждан с доходом от 200 тыс. руб. назвали комфортной выплату в размере от 100 тыс. руб., 38% респондентов с доходом до 30 тыс. руб. назвали комфортной выплату в размере 61–100 тыс. руб.

При этом и работающие, и неработающие пенсионеры вне зависимости от размера дохода заявили, что считают комфортной выплату в размере от 30 тыс. до 100 тыс. руб.