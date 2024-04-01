Бывший замглавы столичного МЧС получил 2,5 года по делу о взятке

Сергей Зотов (Фото: МЧС России)

Суд приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима бывшего замглавы управления МЧС по Москве и главного инспектора по маломерным судам Москвы Сергея Зотова по делу о взятке, сообщил Следственный комитет по Москве в своем телеграм-канале. Также он выплатит штраф в 300 тыс. руб.

Зотова признали виновным в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК (получение взятки должностным лицом), и двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291 УК (дача взятки).

По версии следствия, «в течение 2022 года фигуранты неоднократно получали денежное вознаграждение через посредников за осуществление регистрационных действий в отношении маломерных судов, а также за выдачу гражданам удостоверений на право управления маломерными суднами».

В декабре 2022 года Пресненский суд арестовал Зотова. Тогда уточнялось, что его обвиняют по ч. 2 ст. 290. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до шести лет лишения свободы.

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