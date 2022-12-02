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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Общество ,  
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Замглавы управления МЧС по Москве арестовали по делу о получении взятки

Суд арестовал обвиняемого в получении взятки замглавы столичного ГУ МЧС Сергея Зотова
О задержании Зотова госагентства сообщили накануне, однако подробности дела не раскрывались. В суде сообщили, что его подозревают по ч. 2 ст. 290 УК (получение взятки должностным лицом). Ему может грозить до шести лет тюрьмы
Сергей Зотов
Сергей Зотов (Фото: МЧС России)

Пресненский суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал замначальника главка МЧС Москвы, главного государственного инспектора Москвы по маломерным судам Сергея Зотова до 29 января 2023 года, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Зотова обвиняют по ч. 2 ст. 290 УК (получении взятки должностным лицом), уточнили в суде. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до шести лет лишения свободы.

О задержании Зотова накануне, 1 декабря, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости». Подробности дела не уточнялись. 2 декабря следствие попросило арестовать активы замглавы управления МЧС по Москве.

В середине октября сотрудники правоохранительных органов задержали начальника контрольно-ревизионного управления Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимира Репина, рассказали источники РБК.

Позднее его арестовал Басманный суд Москвы. По данным «РИА Новости», его арестовали по делу о взятке в бытность его главой омского УФНС. Кроме Репина были арестованы генеральный директор ООО «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрий Немиш и адвокат Д. Григорьев. Первого подозревают в даче взятки (ч. 5 ст. 291), второго — в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1).

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
МЧС задержание взятки Москва суд
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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