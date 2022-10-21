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Суд арестовал начальника контрольно-ревизионного управления МЧС

Басманный суд Москвы арестовал начальника контрольно-ревизионного управления МЧС Репина
О задержании Репина, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, РБК сообщил 20 октября. Вместе с начальником управления МЧС задержаны генеральный директор ООО «Нефтегазстроймонтаж» и его адвокат
Владимир Репин
Владимир Репин (Фото: МЧС РФ)

Басманный районный суд Москвы арестовал начальника контрольно-ревизионного управления МЧС России Владимира Репина и еще двух человек сроком на два месяца. Первого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290), сообщается в телеграм-канале московских судов.

О задержании Репина 20 октября сообщал РБК со ссылкой на источник, близкий к МЧС. Максимальное наказание по ч. 6 ст. 290 предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Другие арестованные вместе с Репиным — это генеральный директор ООО «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрий Немиш и адвокат Д.Григорьев. Первого подозревают в даче взятки (ч. 5 ст. 291), второго — в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1).

«Суд удовлетворил ходатайства и избрал в отношении Репина В.В., Немиша Д.Ю., Григорьева Д.А. меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 декабря 2022 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

«РИА Новости» со ссылкой на материалы дела сообщило, что дело в отношении Репина возбуждено за взятку в бытность его главой омского УФНС.

Репин — государственный советник второго класса. Он родился в рабочем поселке Крутая Горка города Омска. В 1990-х работал в администрации Омской области, позднее занимал руководящие должности на предприятиях Омский центр технической инвентаризации и землеустройства и Радиозавод им. А.С. Попова. С 2012 по 2022 год руководил управлением ФНС по Омской области, а в июле был назначен руководителем контрольно-ревизионного управления МЧС.

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МЧС суд взятка в особо крупном размере арест
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